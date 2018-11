സിനിമാ മേഖലയിലെ സ്ത്രീ സമത്വത്തെ പറ്റിയും സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരേയുള്ള ചുഷണത്തിനെതിരേയും ശക്തമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണിത്. ഒരോ ദിവസവും തങ്ങള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചൂഷണങ്ങളെപ്പറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ മീ ടൂ കാമ്പയിനില്‍ തനിക്ക് തന്റേതായ നിലപാടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നടി നിത്യാ മേനോന്‍. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ.എ.എന്‍.എസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് നിത്യ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് രൂപവത്കരിച്ച സിനിമാരംഗത്തെ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയില്‍ അംഗമാവാന്‍ തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അവര്‍.

'എനിക്ക് പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടത്താന്‍ മറ്റു മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് മീ ടൂ കാമ്പയിനില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത്. പ്രതികരിക്കാന്‍ എനിക്ക് എന്റേതായ മാര്‍ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടം ആള്‍ക്കാരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ ഇഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് നിശബ്ധ പ്രതികരണം നടത്താനാണ്-നിത്യ പറഞ്ഞു.

'സ്ത്രീകള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പ്രതിഷേധിക്കാത്തതിനാലോ അല്ല മൗനം പാലിക്കുന്നത്. എന്റെ ജോലി തന്നെയാണ് ഞാന്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാര്‍ഗം. എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതിലൂടെയും സഹതാരങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിലുടെയുമാണ് പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പ്രശ്‌നമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരില്‍ പല സിനിമകളോടും നോ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.'

പുതിയ മലയാള ചിത്രം കോളാമ്പിയുടെ തിരക്കിലാണ് നിത്യാ മോനോൻ. ബോളിവുഡിലും നിത്യയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്‍.ടി ആറിന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തില്‍ സാവിത്രിയുടെ വേഷത്തില്‍ നിത്യ എത്തുന്നുണ്ട്.

