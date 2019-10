നിത്യാ മേനോന്‍, ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ എന്നിവര്‍ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന ആറാം തിരുകല്പനയിലേക്ക് അഭിനേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

4 മുതല്‍ 5 വയസ് വരെയുളള ആണ്‍കുട്ടികള്‍, 24 മുതല്‍ 35 വയസ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകള്‍, 28 മുതല്‍ 40 വയസ് വരെയുള്ള പുരുഷന്മാര്‍ എന്നിവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

താത്പര്യമുള്ളവര്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫോട്ടോകള്‍ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ സഹിതം അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അയക്കണം.

ഹൂ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അജയ് ദേവലോക കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ശ്യാം ശ്രീകുമാര്‍ മേനോനാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 21ല്‍ പറയുന്ന 'Everyone has the right to life, liberty and the security of person.' എന്നതും, കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന ആറാം തിരുകല്പനയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

മിഷന്‍ മംഗള്‍, മിഷ്‌കിന്റെ സൈക്കോ എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം നിത്യാ മേനോന്‍ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ആറാം തിരുകല്പന. നിത്യയുടെ അമ്പതാമത് സിനിമ കൂടിയാണിത്.

ചിത്രത്തില്‍ ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ മറ്റൊരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പോലീസ് വേഷത്തിലാണ് ഷൈന്‍ എത്തുന്നത്. ഷെയ്ന്‍ നിഗം പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ഇഷ്‌കിലെ ആല്‍ബി എന്ന ശക്തമായ പ്രതിനായക കഥാപാത്രത്തിനുശേഷം ഷൈന്‍ ടോം ചാക്കോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണിതെന്ന് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു.

കോറിഡോര്‍ സിക്സിന്റെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന ആറാം തിരുകല്പനയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഒക്ടോബര്‍ അവസാനം കോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിക്കും.

മലബാറിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഒരു മുഴുനീള ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രമാണ് ആറാം തിരുകല്പന.

