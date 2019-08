തൃശ്ശൂര്‍: സിനിമയുടെ നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നിഷാദിനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഭാര്യ പ്രതീക്ഷ. അധ്യാപികയായ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അക്രമത്തില്‍ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവും റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നേര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിരുന്നു. കുട്ടിയെ നിഷാദിന്റെ മാതാവിനെ ഏല്‍പ്പിച്ച ശേഷമാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്.

സിനിമയുടെ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച തിരക്കായിരുന്നതിനാല്‍ കുറച്ചു ദിവസമായി നിഷാദുമായി കാര്യമായി സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള്‍ ചിത്രീകരണ സമയം മുതല്‍ നിഷാദിന്റെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിഷാദ് യാത്രാവിവരം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നതായി അറിയില്ലെന്നും താന്‍ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു.

പ്രതീക്ഷക്ക് ജോലിക്ക് പോവാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഇരുവരും യാത്ര അതിരാവിലെയാക്കിയത്. സിനിമയുടെ മുന്‍ നിര്‍മാതാവല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും നിഷാദുമായി ശത്രുതയുള്ളതായി അറിയില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

യുവസംവിധായകനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി

തൃശ്ശൂര്‍: ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന്‍ നിഷാദ് ഹസനെ (36) അക്രമിസംഘം മര്‍ദിച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പരാതി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയെ അടിച്ചുവീഴ്ത്തിയാണ് നിഷാദിനെ കാറില്‍ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്. പാവറട്ടിയില്‍നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേയായിരുന്നു സംഭവം. പേരാമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

രാവിലെ അഞ്ചുമണിയോടെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി മുള്ളൂര്‍ക്കായല്‍ ഭാഗത്തുവെച്ച് മുഖംമൂടി ധരിച്ച് വാഹനത്തിലെത്തിയ മൂന്നുപേരാണ് തങ്ങളെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് നിഷാദിന്റെ ഭാര്യ പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു. കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ അവര്‍ അമല ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം വീട്ടിലെത്തി. ചിയ്യാരം സ്വദേശിയായ നിഷാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'വിപ്ലവം ജയിക്കാനുള്ളതാണ്' എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി പാവറട്ടി പള്ളിയില്‍നിന്ന് ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം. നിഷാദ് ഓടിച്ചിരുന്ന കാറിനെ മറികടന്ന് വാഹനം നിര്‍ത്തിയ ശേഷം മുഖംമൂടി ധരിച്ചിറങ്ങിയ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. തടയാന്‍ ചെന്ന പ്രതീക്ഷയെ സംഘം മുഖത്തടിച്ചു വീഴ്ത്തി. അടിയുടെ ശക്തിയില്‍ പ്രതീക്ഷ അടുത്തുള്ള ചാലിനു സമീപത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീണു. എണീറ്റുവരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അക്രമിസംഘം കടന്നുകളഞ്ഞുവെന്ന് പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷയാണ് പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചത്.

നല്ല മയക്കത്തിലായിരുന്നതിനാല്‍ വാഹനം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു. മുഖംമൂടി ധരിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ അക്രമിസംഘത്തെയും മനസ്സിലായില്ല. യാത്രാവിവരത്തെപ്പറ്റി മറ്റാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞു. സിനിമ നിര്‍മിക്കാമെന്ന് ആദ്യമേറ്റ സി. രണദേവ് എന്നയാളുമായി നിഷാദ് തര്‍ക്കത്തിലായിരുന്നു. നിഷാദിനെതിരേ രണദേവ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജൂലായ് 26-ന് റിലീസ് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് സ്റ്റേ മൂലം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ മുന്‍ നിര്‍മാതാവാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച നിഷാദ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ലൈവ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിച്ചതിന്റെ വിജയാഘോഷം ബുധനാഴ്ച തൃശ്ശൂരില്‍ വെച്ച് നടത്താനും നിഷാദും കൂട്ടുകാരും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് ഒറ്റ ഷോട്ടില്‍ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്ന യു.ആര്‍.എഫ്. റെക്കോഡ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

