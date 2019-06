കോഴിക്കോട്: ''കൂലിക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല സാറേ ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നെ; ഞങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സ്ഥലമാ ഇത്. ഞാന്‍ എന്തു പണിക്കും തയ്യാറാണ് സര്‍ പറഞ്ഞാല്‍ മതി''. ആഷിഖ് അബുവിന്റെ വൈറസ് എന്ന സിനിമയില്‍ ജോജോ ചെയ്ത അറ്റന്‍ഡര്‍ ബാബു പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളെ വലിയ കയ്യടിയോടെ തന്നെയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. വൈറസിന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രവും ഹീറോകളാവുകയും വാര്‍ത്തകളാവുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് മുന്നിലെ സമരപ്പന്തലിലിരുന്ന് അതിജീവിനത്തിനായി വഴി തേടുകയാണ് അറ്റന്‍ഡന്‍ ബാബുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പകർപ്പുകൾ. മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്നത്തെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളായ രജീഷിന്റേയും, ശശിധരന്റേയും ഫോട്ടോ വൈറസ് സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായപ്പോഴും സിനിമയ്ക്കപ്പുറത്തെ നൊമ്പരക്കാഴ്ചയായി മാറുന്നു രജീഷും ശശിധരനും.

ആളൊഴിഞ്ഞ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് മുറ്റവും പരസ്പരം ഒന്ന് നോക്കാന്‍ പോലും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ജീവനക്കാരും നിപ കാലത്തെ മറക്കാത്ത ഓര്‍മകള്‍ തന്നെയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ നിന്നും മരണം മാത്രം ഉയര്‍ന്ന് കേട്ടിരുന്ന ദിവസങ്ങള്‍. അന്ന്‌ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ നിന്നുപോലും വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ നിപ കാലത്തെ ഹീറോകള്‍ തന്നെയായിരുന്നു. നിപ കാലത്ത്‌ ജോലിയെടുത്ത രജീഷും ശശിധരനും ഉള്‍പ്പെടുന്ന താല്‍ക്കാലിക തൊഴിലാളികളേയെല്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇവര്‍ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ സിനിമ കാണാന്‍ പോയോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് സിനിമയക്കേള്‍ വലുതാണ് ജീവിതമെന്ന മറുപടി പറയുന്നൂ ഇവര്‍. കഴിഞ്ഞ 17 ദിവസമായി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് മുന്നില്‍ സമരം ചെയ്യുമ്പോഴും സിനിമയ്ക്കപ്പുറം ആരും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാനില്ലാത്ത ജീവിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടേതെന്ന് രജീഷും, ശശിധരനും പറയുന്നു.

കൂടെ നിന്നതിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു ജോലി വാങ്ങാനല്ല. മറിച്ച് ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയില്‍ അന്തിയുറങ്ങുമ്പോള്‍ മക്കളെ ഓര്‍ത്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായിരുന്നു തങ്ങള്‍. അന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കേട്ടപ്പോള്‍ പുതിയൊരു ജീവിതം സ്വപ്‌നം കണ്ടു. തല്‍ക്കാലത്തേക്ക് ദുരിതങ്ങള്‍ പേറിയാലും കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എന്തും നേരിടാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ലഭിച്ചുവെന്നും രജീഷും ശശിധരനും പറയുന്നു.

വൈറസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററായും ഞങ്ങളുടെ ആ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഓരോ കഥാപാത്രത്തേയും യഥാര്‍ഥ കഥാപാത്രത്തേയും കാണിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലേല്ലാം വൈറലാണ്. പക്ഷേ ജോജു ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒറിജിനലുകളായ ഞങ്ങള്‍ ഇന്നും സമരത്തിലാണ്. സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല. രജീഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോള്‍ എല്ലാവരും ഹീറോകളായി. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ സീറോകളുമായി. ഹീറോകളെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നവര്‍. വീണ്ടും നിപ കേരളത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ അഭ്യൂഹങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ എന്തേ ഈ പോരാളികളുടെ അവകാശപോരാട്ടത്തോട് മാത്രം സര്‍ക്കാര്‍ മുഖം തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവര്‍ ചോദിക്കുന്നത്.

നിപാകാലത്ത് ജോലി ചെയ്തവര്‍ക്ക് സ്ഥിര നിയമനം നല്‍കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചര്‍ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് ഇവർക്ക് വാഗ്ദാനം നല്‍കിയത്. അതനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് അധികൃതരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അന്ന് ജോലിക്കെത്താത്ത ആളുകളെ പോലും ലിസ്റ്റില്‍ തിരുകിക്കയറ്റിയപ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ പുറത്തായെന്ന് സമരക്കാര്‍ പറയുന്നു.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ സമരം തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ താല്‍ക്കാലിക ഒഴിവുകള്‍ വരുമ്പോള്‍ പരിഗണിക്കാം എന്ന ഉറപ്പിലായിരുന്നു അന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ എല്ലാവരും നിപ വാര്‍ഡില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന പുതിയ കാരണം കണ്ടെത്തി തങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സര്‍ക്കാരും അധികൃതരും തങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും നിരാഹരത്തിലിരിക്കുന്ന രജീഷ് പറയുന്നു. മെയ് 31 വരെ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂവെന്ന തെറ്റായ റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ജൂണ്‍ 13 വരെ നിപ രോഗിയെ താന്‍ പരിചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തെറ്റായ വിവരം സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അന്ന് ജീവന്‍ പണയം വെച്ച് ജോലി ചെയ്തവരെ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും രജീഷ് പറയുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശപ്രകാരം മൂന്ന് തവണയാണ് ഇതിനായി ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കിയത്. അങ്ങനെ ലിസ്റ്റില്‍ ഇടംപിടിച്ചത് 450 ഓളം പേര്‍. പക്ഷേ അന്ന് രോഗികള്‍ മരണപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അവരുടെ മൃതദേഹം പിടിക്കാനും സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയം വെച്ച് സേവനം നടത്തിയ 42 പേര്‍ മാത്രം ലിസ്റ്റിലില്ലാതായി. ഈ നെറികേടിനെതിരേയാണ് ഇവര്‍ നിരാഹാരത്തിലിരിക്കുന്നതും.

Content Highlights:Nipah Workers Says We are only Promotion Tool In Virus Film