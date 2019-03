തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയും എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ശ്രീജയായി എത്തി പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന നടിയാണ് നിമിഷ സജയന്‍. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം വരെ എത്തി നില്‍ക്കുന്നു നിമിഷയുടെ സിനിമായാത്ര.

കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന്‍, ചോല എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനമാണ് നിമിഷയെ മികച്ച നടിയാക്കിയത്. കുപ്രസിദ്ധ പയ്യനില്‍ ജൂനിയര്‍ വക്കീലിന്റെ വേഷത്തിലാണ് നിമിഷ എത്തിയത്. ചോലയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയായും. എന്നാല്‍ കുപ്രസിദ്ധ പയ്യന് മുന്‍പ് തന്നെ നിമിഷ ഒരു ചിത്രത്തില്‍ വക്കീലായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അതില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. മഞ്ജു വാര്യര്‍ നായികയായി എത്തിയ കെയര്‍ ഓഫ് സൈറ ബാനു എന്ന ചിത്രലായിരുന്നു നിമിഷ മിന്നി മറഞ്ഞത്.

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്‌സാക്ഷിയിലും അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുന്‍പാണ് നിമിഷ കെയര്‍ ഓഫ് സൈറ ബാനുവില്‍ ചെറിയ വേഷത്തില്‍ എത്തിയത്. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നിമിഷയെ തേടിയെത്തിയപ്പോള്‍ സൈറ ബാനുവിലെ നിമിഷയുടെ ആ കുഞ്ഞുവേഷവും ചര്‍ച്ചയാകുന്നു.

ആന്റണി സോണി സെബാസ്റ്റിയന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സൈറാ ബാനു 2017 മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്ക് പുറമെ ഷെയ്ന്‍ നിഗം, അമല അകിനേനി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തിയത്. അമലയുടെ വക്കീല്‍ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജൂനിയറായാണ് നിമിഷ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈയില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന നിമിഷ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ പഠിക്കുന്നതിനിടെ തൊണ്ടിമുതലില്‍ നായികയായി എത്തി. ബി.അജിത്കുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈടെ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നിമിഷയുടെ കഥാപാത്രവും ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു.

