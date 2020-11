നിള ഇന്റർനാഷണൽ ഫോക്‌ലോർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് (നിഫി 2020), വർണ്ണാഭമായ പരിസമാപ്തി. 21 അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ അരങ്ങേറി. ജനസമൂഹത്തിന്റെ വേറിട്ട ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ സിനിമകളും. കല, കൃഷി , പുഴകൾ, പൈതൃകങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പ്രതിബാധിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 100 ൽ പരം സിനിമകളിൽ നിന്നാണ് മൂന്ന് അംഗ ജൂറി 21 സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ജൂറി അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ മൂന്ന് ഫോക്‌ലോർ വിദഗ്‌ദ്ധർ നിഫിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഫെസ്റ്റിവൽ കമ്മിറ്റി നിഫി "ബ്ലാക്ക് ഫയർ" അവാർഡിനായി 'ലോഗ് ഡ്രം ഓഫ് പെസ്സയോ' തിരഞ്ഞെടുത്തു. നാഗ ജനങ്ങളുടെ സാംസ്ക്കാരിക ചിഹ്നമായ ലോഗ് ഡ്രം നിർമ്മാണവും, സാമൂഹിക സാംസ്ക്കാരിക ഇടപെടലുകളും ചർച്ചചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ലോഗ് ഡ്രം ഓഫ് പെസ്സയോ. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഹബ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടപെടലാണ് ഈ സിനിമ. എല്ലാ സിനിമകളും പ്രസക്തമായിരുന്നെനും, ഈ സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം , സമൂഹിക സാഹചര്യം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ജൂറി അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സിനിമകൾ പ്രദർശനത്തിനായി തിരഞ്ഞെ‌ടുത്തിരുന്നു. ഉത്തമൻ കാടഞ്ചേരി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഭാരതപ്പുഴയുടെ കഥപറയുന്ന പുനർജ്ജനി, എറണാംകുളം സ്വദേശിയും സിനിമ പ്രവർത്തകനുമായ ബലറാം നിർമ്മിച്ച 'ഒരു കഥയുടെ തുടർച്ച' (അനിമേഷൻ ), രാജീവ് പിള്ള സംവിധാനം ചെയ്ത, ഭാരതപ്പുഴയോരത്തെ പാരമ്പര്യ കലയായ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ മുഖ്യ വിഷയമായി ചെയ്ത നിഴലാട്ടം എന്നീ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഔപചാരിക ഉത്‌ഘാടനം ഓൺലൈനിൽ ബേർഡ്‌സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഡയറക്ടറും പ്രശസ്ത സിനിമ സംവിധായകനുമായ ജയരാജ് നിർവഹിച്ചു. നാട്ടറിവുകൾ ജനസ്പന്ദനങ്ങളാണെന്നും, അവ ജന ജീവിതത്തിന്റെ നേര്കാഴ്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലോകത്ത്‌ തന്നെ ഫോക്‌ലോർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കുറവാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും കാലങ്ങളിൽ നിളാതീരത്ത്‌ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സജീവമാവട്ടെ എന്നും, അതിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നില്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു

ലണ്ടൻ സ്വദേശിയായ പ്രശസ്ത നാട്ടറിവ് ഗവേഷകൻ റോൾഫ് കില്ലിയസ്, നേപ്പാൾ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോക് മ്യൂസിക് മ്യൂസിയം ഡയറക്ടർ രാംദാസ് കാദൽ, കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ ഫോക്‌ലോർ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിനീഷ് വേലിക്കുനി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മുന്നോടിയായി സിനിമ ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധായകനായ അരുൺ ബോസ് , ഗോവ ബിറ്റ്സ് പിലാനി അധ്യാപകനും ഫോക്‌ലോറിസ്റ്റുമായ റെയ്‌സൺ അലക്സ് എന്നിവർ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. പുഴയുടെ സാംസ്‌കാരികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ വീണ്ടെടുപ്പിന് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ സഹായകമാവട്ടെ എന്ന് വിദഗ്‌ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഗുൽനാറാ ഐത്പേവ സംവിധാനം ചെയ്ത എർ-എ കിർഗിസ്സ്- സാഡൽ എന്ന കിർഗിസ്ഥാൻ , കൊങ്കൺ പ്രദേശത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന മറാത്തി സിനിമ ' സൻങ്കസുർ, ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ സിനിമ ഊർമിള ദേവി, നേപ്പാളിലുള്ള സംഗീതത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബോൺ ഇൻ നേപ്പാൾ എന്ന സിനിമയും , രാജസ്ഥാൻ, ആസ്സാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനജീവിതവും കലയും പ്രമേയമായ മൂന്ന് സിനിമകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ലോക പ്രശസ്ത സിനിമ നിർമ്മാതാക്കളായ അഞ്‌ജലി മോന്റെരിയോ, ജയശങ്കർ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച ജിഹിനി ബിനി ചടറിയ എന്ന സിനിമയും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി.

സിനിമകൾക്കൊപ്പം , വയലി മുള സംഗീതവും, നാടൻ പാട്ടുകളും പ്രേക്ഷക മനസ്സുകൾക്ക് ഒരു വേറിട്ട അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. സാങ്കേതിക തടസ്സൽ ഒന്നുമില്ലാതെ, തികച്ചും ജനകീയമായ രീതിയിൽ നടത്താനായി എന്ന് സംഘാടകർ വിലയിരുത്തി. ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് ഓൺലൈൻ മാധ്യമം അവസരം ഒരുക്കി. ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവരവരുടെ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളിയായി എന്നത് മാറുന്ന കാലത്ത്‌ , നാം പഠിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങളാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ, ഈ മോഡൽ കൂടുതൽ വിപുലമായി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് നിഫി കോഓർഡിനേറ്റർ, ശ്രീജേഷ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ജോയിന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ ഭാഗ്യനാഥ് മൂത്തേടത് , ഫെസ്റ്റിവൽ കോഓർഡിനേറ്റർ , അസീസ് ടി പി എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സിനിമകൾ നിഫി ഫേസ്ബുക് , യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. വരും മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച സിനിമകൾ ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വഴി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംഘാടകർ. കൊറോണ സാഹചര്യത്തിന് ശേഷം വയലി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വയലരങ്ങിൽ കൂടിയിരുന്ന് സിനിമ കാണാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും നടക്കുന്നു.

Content Highlights: Nila International folklore film festival award goes to Naga Movie Log Drum of Pessao