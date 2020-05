തെലുങ്കു ചിത്രം ഹാപ്പി ഡേയ്‌സിലെ രാജേഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ നടന്‍ നിഖില്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് വിവാഹിതനായി. ഡോക്ടര്‍ പല്ലവി വർമയാണ് വധു. ഹെെദരാബാദിൽ വച്ചാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത കുടുംബാം​ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്.

