ബോളിവുഡിലെയും മോഡലിങ് രംഗത്തെയും പുഴുക്കുത്തുകള്‍ തുറന്നുകാട്ടി നടി നിഹാരിക സിങ്ങിന്റെ തുറന്നുപറച്ചില്‍. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകയായ സന്ധ്യ മേനോന്റെ ട്വീറ്റ് പരമ്പരയിലൂടെയാണ് മോഡലിങ് രംഗത്ത് നിന്ന് ബോളിവുഡിലെത്തിയ നിഹാരികയുടെ മീ ടു വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍.

നടന്‍ നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖി, സാജിദ് ഖാന്‍, ടി സീരീസ് മേധാവി ഭൂഷന്‍ കുമാര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നുണ്ടായ മോശപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങാണ് നിഹാരിക ഈ പോസ്റ്റുകളില്‍ വിശദമായി തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

നിഹാരികയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സിദ്ദിഖി നേരത്തെ ആന്‍ ഓര്‍ഡിനറി ലൈഫ്; എ മെമോയര്‍ എന്ന തന്റെ ആത്മകഥയില്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നിഹാരികയുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ചതിന്റെ കഥ സിദ്ദിഖി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, അത് തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ബന്ധമായിരുന്നില്ലെന്നും സിദ്ദിഖി ബലപ്രയോഗം നടത്തുകയും പിന്നീട് തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ താന്‍ ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നിഹാരിക ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്.

2009ലാണ് മിസ് ലവ്‌ലി എന്നൊരു കൊച്ചു പടത്തില്‍ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അഭിനേതാക്കളും അണിയറ പ്രവത്തകരുമെല്ലാം പുതുമുഖ്ള്‍. പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാന്‍ അതിന്റെ സെറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെവച്ചാണ് നവാസുദ്ദീന്‍ സിദ്ദിഖിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നൊവാസ് എന്നു വിളിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരിക്കല്‍ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു. ഞങ്ങള്‍ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു യഥാര്‍ഥ മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു സന്ദേശം അയച്ചു. ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാന്‍ വാതില്‍ തുറന്നപ്പോള്‍ അദ്ദേഹം വന്ന് എന്നെ കയറിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാന്‍ തള്ളിമാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, അയാള്‍ വിട്ടില്ല. ഒടുവില്‍ എനിക്ക് ബലപ്രയോഗത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഈ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു മിസ് ഇന്ത്യയെയോ നടിയേയോ ഭാര്യയായി ലഭിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മോഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അയാള്‍ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഞാന്‍ വിശ്വസിച്ചു. നിറവും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ പരിജ്ഞാനക്കുറവുമെല്ലാം എങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതത്തില്‍ തിരിച്ചടിയായെന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അയാള്‍ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയില്‍ അയാള്‍ക്ക് തുണയാവാനാണ് ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. എന്റെ സഹോദരിക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കുമെല്ലാം ഞാന്‍ അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാനായിരുന്നു അയാള്‍ക്ക് ഇഷ്ടം.

എന്നാല്‍, മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ ഞാന്‍ അയാളുടെ കള്ളത്തരങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി അയാള്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതില്‍ ഒരാള്‍ ഒരിക്കല്‍ എന്നെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ശകാരിക്കുക വരെ ചെയ്തിരുന്നു. അയാള്‍ക്ക് ഹാല്‍ദാനിയില്‍ ഒരു ഭാര്യയുണ്ടെന്നും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ പിരിയുകയായിരുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാനും സത്യസന്ധനാവാനും ഞാന്‍ അയാളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേലില്‍ എന്നെ കാണാന്‍ വരരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

2012ല്‍ കാന്‍ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില്‍ മിസ് ലവ്‌ലി സ്‌ക്രീന്‍ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും തമ്മില്‍ കാണുന്നത്. അയാള്‍ അന്ന് എന്നോട് ക്ഷമാപണം നടത്തി. ആദ്യ വിവാഹം ഒഴിഞ്ഞെന്നും പുനര്‍വിവാഹം ചെയ്‌തെന്നും അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ വേര്‍ പിരിഞ്ഞാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് കുറേ കരഞ്ഞു. എനിക്ക് പക്ഷേ, ചിരിയാണ് വന്നത്. എങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കാന്‍ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എന്നെ വിളിച്ചോളാനാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. എക്ഷേ, ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട്. മേലില്‍ എന്നോട് കളവു പറയരുത്.

2013ല്‍ ബുദ്ധദേബ് ദാസ് ഗുപ്തയുടെ സിനിമയില്‍ അയാള്‍ എനിക്കൊരു റോള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഓഫര്‍ സ്വീകരിച്ച ഞാന്‍ അവിടെയെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ വീണ്ടും ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചു. അയാള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് മാത്രമായിരിക്കാനാണ് താത്പര്യം എന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്നശേഷം ഞാന്‍ അയാളുടെ കോളുകള്‍ എടുത്തില്ല. പിന്നെ എന്നും അകല്‍ച പാലിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മിസ് ലവ്‌ലിയുടെ പ്രചരണാര്‍ഥം നടത്തിയ ഒരു പരിപാടിക്കു ശേഷവും അയാള്‍ എന്നെ കടന്നു പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍, അത് ഗൗനിക്കാതെ നടന്നകലുകയായിരുന്നു.

ബുദ്ധദേബിന്റെ അന്‍വര്‍ ക അജബ കിസ്സ റിലീസ് ചെയ്യാതായതോടെ നവാസ് എന്നെക്കുറിച്ച് പലതും പറഞ്ഞു. എനിക്ക് പിന്നെ അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചതുമില്ല.

2017ല്‍ ഋതുപർണ ചാറ്റര്‍ജിക്കൊപ്പം ആത്മകഥയെഴുതിയപ്പോള്‍ അതില്‍ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ എന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ പൂര്‍ണമായി വളച്ചൊടിച്ചാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പുസ്തകത്തിനെതിരേ നിയമനടപടി കൈക്കൊള്ളാന്‍ ഞാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, എല്ലാം മറന്ന് ഒത്തുതീര്‍പ്പിലെത്താനായിരുന്നു അഭിഭാഷകന്റെ ഉപദേശം. ഇല്ലെങ്കില്‍ ചാനലുകള്‍ തോറും കയറിയിറങ്ങി മാധ്യമ വിചാരണ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും നല്‍കി. എന്നാല്‍, മറ്റൊരു അഭിഭാഷകന്‍ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കി. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച കഥകള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു. ആ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിവാദമായി അത് മാറി. എന്നാല്‍ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പെന്‍ഗ്വിന്‍ റാന്‍ഡം ഹൗസ് മൗനം പാലിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതുമില്ല. എന്നെ നാണംകെടുത്തുന്നതില്‍ സിനിമാക്കാരും എഴുത്തുകാരും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും അഭിഭാഷകരുമെല്ലാം പങ്കാളികളായി.

മാന്റോ ഇറങ്ങിയശേഷം നവാസുദ്ദീന്‍ സത്യത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ വേഷത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് ആത്മകഥ എഴുതിയത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിരോധാഭാസം.

ഒരു ഹിന്ദുവെന്ന് സ്വയം വിശേഷിക്കാത്ത അയാള്‍ അങ്ങേയറ്റം ജാതിചിന്തയുള്ള ആളായിരുന്നു. വിവാദമുണ്ടായപ്പോള്‍ ഭാര്യയുടെ ബ്രാഹ്മണ സത്വം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. മറുവശത്ത് എന്നെ മര്യാദയില്ലാത്തവളും അയാള്‍ക്ക് ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാമാതുരയുമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അധികാരരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ആഖ്യാനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്.

നവലിബറല്‍, സവര്‍ണ ഫെമിനിസം ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ വിമോചിതരാക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ ഗുണഭോക്താക്കളായ അധികാരഘടനയെ ഈ സവര്‍ണ ഫെമിനിസ്റ്റുകള്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പീഡനങ്ങളില്‍ നിന്നും ദുരിതങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചനമുണ്ടാകില്ല. തങ്ങളുടെ ഗുണം കാംക്ഷിച്ച് തരം നോക്കി പ്രതികരിക്കുന്ന ലിബറലുകളും ഇന്ത്യന്‍ ഇടതുപക്ഷവും ഇക്കാലമത്രയും വെറും കാഴ്ചക്കാരായി ഇരിക്കുമ്പാള്‍ ദളിത് വിദ്യാര്‍ഥിയായ രായ സര്‍ക്കാരും സുന്ദരിപ്പട്ടം നേടിയ ഒരു തനുശ്രീ ദത്തയും വേണ്ടി വന്നു ബോളിവുഡിന്റെ കുമിള കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാന്‍.

ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരു ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ താനില്ലാതെ അവള്‍ക്ക് ബോളിവുഡില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാവില്ലെന്നും ഈ ഹോട്ടല്‍ വൈകാതെ അടച്ചുപൂട്ടി അവള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും പ്രവചിച്ചത് ഓര്‍ക്കുന്നു. അവള്‍ ഇന്ന് തന്റെ നാലാമത്തെ ഹോട്ടല്‍ തുടങ്ങാന്‍ പോവുകയാണ്. മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരു സീറ്റ് പോലും കിട്ടാനില്ല. അയാളെ ഒഴിവാക്കിയത് മുതലാണ് അവള്‍ക്ക് ആകാശത്തോളം വളരാനായത്. ഞാനും ഇത് ജീവിക്കുന്നില്ലേ-നിഹാരിക ട്വീറ്റില്‍ കുറിച്ചു.

ടി സീരീസ് മേധാവി ഭൂഷന്‍ കുമാറിനെതിരേയും ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് നിഹാരിക നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കരാര്‍ ആയശേഷം ഒരിക്കല്‍ എന്നെ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഒരു കവര്‍ ഏല്‍പിച്ചു. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോള്‍ അതില്‍ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ രണ്ട് നോട്ടുകള്‍ മാത്രം. പിന്നീട് രാത്രി എനിക്ക് അയാളടെ ഒരു സന്ദേശവും ലഭിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതല്‍ അറിയണമെന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കല്‍ ഒന്ന് കൂടാം. അതായിരുന്നു സന്ദേശം. ഞാന്‍ ഉടനെ മറുപടി നല്‍കി-തീര്‍ച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു ഡബിള്‍ ഡേറ്റിങ് നടത്താം. നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരൂ. ഞാന്‍ എന്റെ കാമുകനെയും കൊണ്ടുവരാം. അയാള്‍ പിന്നീട് എനിക്ക് എഴുതിയതേയില്ല-നിഹാരിക കുറിച്ചു.

അസ്പര്‍ശ്യരെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തില്‍ ജനിച്ച് ബോളിവുഡ് വരെ എത്തിയതിന്റെ കഥ മുഴുവനായി നിഹാരിക ട്വീറ്ററില്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അച്‌നും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്ം കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ബോര്‍ഡിങ് സ്‌കൂളിലായിരുന്നു പഠനം. ഉന്നത പഠനത്തിനാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെത്തിയത്. കാമ്പസിലെ റാഗിങ്ങും വഴിയരികിലെ തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങളും ബലാത്സംഗഭീഷണികളും ജാതി അധിക്ഷേപവുമെല്ലാം കണ്ടുശീലിച്ചാണ് അവിടെ വളര്‍ന്നത്. അധികാരമുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശങ്ങളെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അക്കാലത്താണ്. എനിക്ക് ജീവിതത്തില്‍ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കിയത് ഈ കാലഘട്ടമാണ്. പിന്നീടാണ് ഞാന്‍ സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞത്.

അങ്ങനെ സഹോദരിയെയും കൂട്ടി മുംബൈയിലെത്തി. ഒരു മോഡലിന്റെ സഹായത്തോടെ ചില അവസരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. എന്നാല്‍, ഒരിക്കല്‍ അയാള്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ എന്റെ സഹോദരിയെ കയറിപ്പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ ഞാന്‍ സ്റ്റുഡിയോയില്‍ എത്തി അയാളെ അടിക്കുകയും എല്ലാം തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

2005ല്‍ ഞാന്‍ മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുകയും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിഞ്ഞത്. ഉത്തരാഖണഡില്‍ ഞാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ അതിഥിയായി. അവിടെ എന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമുണ്ട്‌നിഹാരിക കുറിച്ചു.

2005 Miss India Niharika Singh's experiences in Bollywood but especially with Nawazuddin Siddiqui and Mayank Singh Singvi



Niharika and other women accused Siddiqui of making up lies in his autobiography, due to which he withdrew the book.



This is her side of the story. pic.twitter.com/XBVGgE3r0c