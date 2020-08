ന്യൂയോർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റവലിൽ തിളങ്ങി ​ഗീതു മോഹൻദാസിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ നിവിൻ പോളി നായകനായെത്തിയ ‘ മൂത്തോൻ’ . മികച്ച ചിത്രവും നടനും ഉൾപ്പടെ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് മൂത്തോൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. മികച്ച ബാല താരമായി സഞ്ജന ദീപുവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെയായിരുന്നു

നിരവധി രാജ്യാന്തര മേളകളിൽ തിളങ്ങിയ മൂത്തോന് ഗീതു മോഹൻദാസ് തന്നെയാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജീവ് രവിയാണ് ഛായാഗ്രഹണം . ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കളിലൊരാളായ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ അനുരാ​ഗ് കശ്യപാണ് ഹിന്ദി സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശശാങ്ക് അറോറ, ശോഭിത ധുളിപാല,റോഷൻ മാത്യു, സുജിത് ശങ്കർ, മെല്ലിസ്സ രാജു തോമസ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കൾ.

