ഗപ്പി എന്ന ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനു ശേഷം ജോണ്‍പോള്‍ ജോര്‍ജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'അമ്പിളി'. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചാവിഷയം. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം നേടിയ സൗബിന്‍ ഷാഹിര്‍ ആണ് പോസ്റ്ററില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ഫഹദ് ഫാസിലാണ് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. കൈയില്‍ പൂക്കളുമായി മനസു തുറന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോസ്റ്ററില്‍ സൗബിന്റെ നില്‍പ്. സൗബിനൊപ്പം നസ്രിയയുടെ സഹോദരന്‍ നവീന്‍ നസീമും ചിത്രത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. മുകേഷ് ആര്‍ മെഹ്ത, എ വി അനൂപ്, സി വി സാരഥി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം ശരണ്‍ വേലായുധന്‍. വിനായക് ശശികുമാറും വിഷ്ണു വിജയ്‌യും ചേര്‍ന്നാണ് ഗാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നത്.

ഏറെ നിരൂപകപ്രശംസ നേടിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഗപ്പി. ടൊവിനോ തോമസ്, ചേതന്‍ ജയലാല്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില്‍ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയത്. മികച്ച ബാലതാരം, ഗായകന്‍, പശ്ചാത്തല സംഗീതം തുടങ്ങിയവയടക്കം 2016ലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങളാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഗപ്പിയുടെ ടീം ഒരുക്കുന്ന അടുത്ത ചിത്രമെന്നതും സൗബിന്‍ അഭിനയിക്കുന്നുവെന്നതും ചിത്രത്തിനായി കാത്തിരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പോസ്റ്റര്‍ കണ്ട് ആരാധകര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Content Highlights : Guppy makers' new movie, Ambili movie first look poster, new malayalam movie