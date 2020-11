മലയാള സിനിമയു‌ടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റുകളിലേക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഡെന്നിസ് ജോസഫിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്ത ന്യൂ ഡല്‍ഹി. ജൂബിലി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ജോയ് തോമസാണ് ( ജൂബിലി ജോയ്) ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. അഴിമതിക്കാരായ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് തടവിലാക്കപ്പെടുന്ന ഡൽഹിയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനായ കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം. ജയിലിൽ വച്ച് കാലുകൾ നഷ്ടമാകുന്ന കൃഷ്ണ മൂർത്തി, പുറത്തിറങ്ങി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം.

കാല്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള കൃഷ്ണമൂര്‍ത്തിയെ അവതരിപ്പിക്കാനായി മമ്മൂട്ടി ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിര്‍മ്മാതാവ് ജൂബിലി ജോയ്. ഒരു പാട് വേദനകൾ സഹിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി കൃഷ്ണമൂർത്തിയ അവതരിപ്പിച്ചത്. പകല്‍ മുഴുവന്‍ ഒടിഞ്ഞ കാലിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന ഉപകരണം വെച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാത്രിയില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ കാല് കുഴമ്പിട്ട് തിരുമ്മേണ്ടതായി വന്നുവെന്നും ജൂബിലി ജോയ് പറയുന്നു. ജോയ്. മാസ്റ്റര്‍ ബിന്‍ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ജൂബിലി ജോയ് അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയുടെ അണിയറ കഥകൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

വീഡിയോയിൽ നിന്നും

അന്നത്തെ കാലത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് സിനിമ മലയാളത്തില്‍ അധികം ഓടില്ല. രതിനിര്‍വ്വേദം വന്നതോടെ കുറച്ച് ലൈംഗികതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ മലയാള സിനിമ ഓടൂ എന്ന സ്ഥിതി വന്നു. സിനിമകളു‌ടെ ഇ‌ടയിൽ ബിറ്റ് കയറ്റി ഓടിക്കുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂഡല്‍ഹി സംഭവിക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയിലെ മലയാള അസോസിയേഷൻ ജൂബിലിയുടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ന‌ടത്തി. എന്നെ ഉദ്ഘാടത്തിന് എന്നോ‌െടൊപ്പം ജോഷിയെയും ഡെന്നീസ് ജോസഫ്, മമ്മൂ‌ട്ടി തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഡൽഹി കാണുന്നത്. ഡൽഹി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ വച്ച് ഒരു സിനിമ എ‌ടുക്കണമെന്ന് മോഹം തോന്നി. ഈ മോഹം തുറന്ന് അവിടെയുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നായർ സാർ, മാതൃഭൂമിയു‌ടെ കറസ്പോണ്ടന്റ് മാധവൻകുട്ടി സാർ എന്നിവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ധെെര്യമായി പോരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡൽഹിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് ഒരു മികച്ച തിരക്കഥയുമായി വന്നു.

മമ്മൂട്ടി ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. പകല്‍ മുഴുവന്‍ ഒടിഞ്ഞ കാലിന്റെ ഉപകരണം വെച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നും രാത്രിയില്‍ കുഴമ്പിട്ട് തിരുമ്മേണ്ടതായി വന്നു. ഒരുപാട് വേദന അനുഭവിച്ചാണ് മമ്മൂട്ടി ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പടെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയില്‍ സഹകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും മികച്ച ഒരു സിനിമ നടന്നത്- ജൂബിലി ജോയ് പറഞ്ഞു.

ഉർവ്വശി, സുമലത, സുരേഷ് ഗോപി, ത്യാഗരാജൻ, സിദ്ദിഖ്, വിജയരാഘവൻ, മോഹൻ ജോസ്, ദേവൻ, ജഗന്നാഥ വർമ്മ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മലയാളസിനിമാചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകളിലൊന്നാവുകയും മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവാവുകയും ചെയ്തു ഈ ചിത്രം.

ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതി മനസ്സിലായതോടെ തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. റീമേക്ക് ചിത്രങ്ങളിലെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളായി ഉര്‍വ്വശി, സുമലത എന്നിവരും വേഷമിട്ടു. തെലുങ്കില്‍ കൃഷ്ണംരാജുവും ഹിന്ദിയില്‍ ജിതേന്ദ്രയും കന്നഡയിൽ അംബരീഷുമാണ് ന്യൂഡല്‍ഹി റീമേക്കില്‍ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ അവതരിപ്പിച്ചത്.

