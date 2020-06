സുശാന്ത് സിങ്ങ് രജ്പുതിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ബോളിവുഡിൽ ഉയരുന്നത്. ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെ ഫലമായി താരസന്തതികൾക്ക് അവർ അർഹിക്കാത്ത അം​ഗീകരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും സാധാരണക്കാർ തഴയപ്പെടുകയാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ ഉയരുന്നു.

സുശാന്ത് കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദത്തിലായിരുന്നെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് സംവിധായകൻ ശേഖർ കപൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നടി കങ്കണാ റണാവത്തും സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ബോളിവുഡിനെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളുമായി രം​ഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സുശാന്ത് പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് രഹസ്യമായിരുന്നില്ല എന്നും എന്നാൽ ആരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കാനോ സഹായിക്കാനോ രംഗത്ത് വന്നില്ലെന്നും ഹെയർസ്റ്റെെലിസ്റ്റ് സപ്ന ഭവാനി ആരോപിച്ചു. സിനിമയിൽ ചില താരങ്ങളും അവരുടെ പെൺസുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തന്റെ കരിയർ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രവീണ ഠണ്ടൻ രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു. താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി കരിയർ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയായിരുന്നെന്നും രവീണ വ്യക്തമാക്കി.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ സൽമാൻ ഖാൻ, സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ കരൺ ജോഹർ, സംവിധായകൻ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി, നിർമാതാവ് ഏക്ത കപൂർ എന്നിവർക്കെതിരേ കേസെടുക്കാൻ സുധീർ കുമാർ ഓജ എന്ന അഭിഭാഷകൻ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെക്‌ഷൻ 306, 109, 504, 506 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ബീഹാർ മുസാഫർപുർ കോടതിയിലാണ് ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും സ്വജനപക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൊഴുക്കുമ്പോൾ ബോളിവുഡ് നടൻ നീൽ നിതിൻ മുകേഷിന്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നു. ഒരു പുരസ്കാര ചടങ്ങിനിടെ തന്നെ കളിയാക്കിയ ഷാരൂഖ് ഖാനോടും സെയ്ഫ് അലി ഖാനോടും വികാരഭരിതനായി നീൽ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണത്. സർ നെയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് നീലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. തങ്ങളുടെ പേരിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ 'ഖാൻ' എന്നൊക്കെയാണുള്ളതെന്നും 'നിതിൻ മുകേഷ്' എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഷാരൂഖും സെയ്ഫും ചോദിക്കുന്നു. ഗായകനായ നിതിൻ മുകേഷിന്റെ മകനാണ് നീൽ.

സദസ്സിനിടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു നിന്ന നീൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു; 'ആദ്യമായി എല്ലാവരോടും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം എന്നെ അപമാനിക്കുന്നു സാർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാനാകുന്നില്ലേ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വായ് പൂട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുവാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. ഈ അപമാനം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അം​ഗീകാരമാണ്. പക്ഷേ, ഇത് ശരിയല്ല'- നീൽ പറയുന്നു. ​

ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം നീലിന്റ ബോളിവുഡിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതിരുന്നത് ഖാൻമാരുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്ന് ആരാധകർ ആരോപിക്കുന്നു. ബോളിവുഡിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ നീൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ ചേക്കേറി. വിജയ് നായകനായ കത്തിയിലും പ്രഭാസിന്റെ സാഹോയിലും നീൽ വേഷമിട്ടിരുന്നു.

സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ബോളിവുഡ് ഇനിയെങ്കിലും സ്വയം വിമർശനത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി നടൻ വിവേക് ഒബ്റോയി ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതും വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

സൽമാൻ ഖാന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം തന്റെ കരിയർ തകർന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി വിവേക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രം​ഗത്ത് വരികയും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2003-ലാണ് വിവേക്- സല്‍മാന്‍ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുന്നത്. ഐശ്വര്യയുമായുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് സല്‍മാന്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വിവേക് ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബോളിവുഡില്‍ തനിക്കെതിരേ അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് 2017-ല്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ വിവേക് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Neil Nitin Mukesh Viral video actor says Shut Up To Shah Rukh Khan Saif ali Khan for ridiculing his Sir Name