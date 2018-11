ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ നേഹ ധൂപിയയ്ക്കും അംഗദ് ബേദിക്കും പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നു. ഞായാറാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഖറിലെ വിമെന്‍സ് ആശുപത്രിയിലാണ്‌ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കിയത്. 2018 മെയ് പത്താം തിയതിയായിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം.

വിവാഹത്തിനു മുന്‍പ് നേഹ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ പെട്ടെന്ന് വിവാഹിതാരെയെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വാര്‍ത്തകള്‍ .ഇതിനോടൊന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍. എന്നാല്‍ നോ ഫില്‍ട്ടര്‍ നേഹ എന്ന നേഹ ധൂപിയ തന്നെ അവതാരികയായി എത്തുന്ന ഷോയില്‍ അംഗദ് ഇത് ശരി വെച്ചു കൊണ്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. നേഹ വിവാഹത്തിനു മുന്‍പ് തന്നെ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നുവെന്ന്‌ അംഗദ് വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് നേഹ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വിവരം ഇരുവരും പുറത്ത് വിട്ടത്. നിറവയറുമായി നില്‍ക്കുന്ന നേഹയുടേയും ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്ന അംഗദിന്റെയും ചിത്രം ഇരുവരും തങ്ങളുടെ സേഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്ത് വിടുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭിണിയായിരുന്നിട്ടും നേഹ തന്റെ കരിയറിനോട് മുഖം തിരിച്ച് നിന്നില്ല. ഈ കാലയളവില്‍ മൂന്ന് റിയാലിറ്റി ഷോകള്‍ നേഹ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേ നിരവധി സ്‌റ്റേജ് ഷോകളും നേഹ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒക്ടോബറില്‍ നേഹയും അംഗദും ചേര്‍ന്ന് ബേബി ഷവര്‍ നടത്തിയിരുന്നു. നിരവധി താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു.

