ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒരേ സമയം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നീല രാത്രി എന്ന ചിത്രം ഉടനെ തുടങ്ങും. ദിലീപ്, സൂരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിവര്‍ അഭിനയിച്ച ' സവാരി 'എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം അശോക് നായര്‍ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'നീല രാത്രി ' എന്ന സിനിമയാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലും നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

മണികണ്ഠന്‍ പട്ടാമ്പി, ജയവാര്യര്‍, ഹിമ ശങ്കര്‍, എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അശോക് നായര്‍ ഒരുക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ഈ അപൂര്‍വ്വ സിനിമയില്‍ മറ്റു പ്രമുഖ താരങ്ങളും അഭിനയിക്കുന്നു. റ്റൂ ടെന്‍ എന്റര്‍ടൈയ്ന്‍മെന്റ്‌സ്, ഡബ്‌ളിയു ജെ പ്രൊഡക്ഷന്‍സ് എന്നീ ബാനറുകളില്‍ അനൂപ് വേണുഗോപാല്‍, ജോബി മാത്യു എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് നിര്‍മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം പ്രജിത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

എഡിറ്റര്‍-സണ്ണി ജേക്കബ്, കല-മനു ജഗത്ത്, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടര്‍-സന്തോഷ് കുട്ടമത്ത്, പ്രശാന്ത് കണ്ണൂര്‍, വി എഫ് എക്‌സ്- അരുണ്‍ ലാല്‍ പോംപ്പി, വാര്‍ത്ത പ്രചരണം-എ എസ് ദിനേശ്.

Content Highlights: Neelarathri Malayalam Cinema to be made in all Indian languages