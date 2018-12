സ്വാഭാവിക അഭിനയശൈലിയിലൂടെ മലയാളത്തിന്റെ നായികാസങ്കല്‍പത്തിനു പുതിയൊരു മാനം നല്‍കിയ നടിയാണ് നസ്രിയാ നസീം. നേരം, ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെയ്‌സ്, ഓം ശാന്തി ഓശാന തുടങ്ങിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നസ്രിയ തിളങ്ങി നിന്നത്. അതില്‍ അവസാന രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരവും നടി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മലയാളത്തിനു പുറമേ തമിഴിലും താരം പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിരുന്നു.

ഫഹദുമായുള്ള വിവാഹശേഷം അഭിനയത്തിനു ബ്രേക്കിട്ടു നിര്‍ത്തി, നസ്രിയ. പിന്നീട് ആ പഴയ കുസൃതിയും കുട്ടിത്തവും അതേ പടി നില നിര്‍ത്തി വമ്പന്‍ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയ അഞ്ജലി മേനോന്‍ ചിത്രം 'കൂടെ'യും താരത്തിന് ഏറെ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടിക്കൊടുത്തത്. നസ്രിയ അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് ആഘോഷപൂര്‍വമാണ് ആരാധകര്‍ കൊണ്ടാടിയത്.

ഇപ്പോഴിതാ തല അജിത്തിന്റെ നായികയായി നസ്രിയ ഫഹദ് എത്തുന്നു എന്നതാണ് സിനിമാലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്ത. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ 'പിങ്ക്' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ് റീമേക്കിലാണ് നസ്രിയ അജിത്തിന്റെ നായികയായെത്തുന്നത്. അജിത്തിന്റെ 59ാമത്തെ ചിത്രമായിരിക്കുമിത്. ബോണി കപൂറിന്റെ ബേവ്യൂ നിര്‍മാണ കമ്പനി നിര്‍മിക്കുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. 'ധീരന്‍ അധികാരം ഒണ്‍ട്രു' എന്ന സൂപ്പര്‍ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ എച്ച് വിനോദ് ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

