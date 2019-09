തന്റെ അറുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നയന്‍താര. നെട്രികണ്‍ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം വിഗ്നേശിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റൗഡി പിക്‌ചേഴ്‌സ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബാനറില്‍ മിലിന്ദ് റാവു ആണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം വിഗ്നേശ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. നയന്‍താരയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഈ വിവരം വിഗ്നേശ് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

'അടുത്തൊരു സിനിമയ്ക്കായി ഞങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഒരുമിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ പതിവ് റോളിലല്ല. ആദ്യമായി നിര്‍മ്മാതാവാകുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പിന്നീട് പുറത്തു വിടും.' ഇതായിരുന്നു സെല്‍ഫിക്ക് വിഗ്നേശ് എഴുതിയ അടിക്കുറിപ്പ്. ചിത്രത്തില്‍ നയന്‍താര മുഖം പൊത്തിനില്‍ക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ ചിത്രത്തിലെ തന്റെ ലുക്ക് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ കാണേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് നയന്‍സ് മുഖം മറച്ചതെന്ന് വിഗ്നേശ് പറയുന്നു.

1981ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ നെട്രികണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേരു തന്നെയാണ് പുതിയ സിനിമയ്ക്കും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. പേര് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം മേടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിഗ്നേശ് ശിവന്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തില്‍ അന്ധയായാണ് നയന്‍സ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

