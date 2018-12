തെന്നിന്ത്യന്‍ ലേഡി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ നയന്‍താരക്ക് സംവിധാനത്തില്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി, സ്റ്റില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിനിടയില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ചിത്രരസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം.

അജിത് നായകനായി അഭിനയിച്ച ആരംഭം എന്ന ചിത്രത്തില്‍ താരം സഹസംവിധായികയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിരക്കുകള്‍ കഴിഞ്ഞ് താരം ഒരാഴ്ച്ചയോളം ഫ്രീയായി ഇരുന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സംവിധായകന്‍ വിഷ്ണുവിനോട് തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ആക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ച ഉടനെ തന്നെ ക്ലാപ്പ് ബോര്‍ഡുമായി നയന്‍സ് ചിത്രീകരണത്തില്‍ സജീവമാകുകയായിരുന്നെന്നുമാണ് ചിത്രരസ് പറയുന്നത്. ക്ലാപ്പ്‌ബോര്‍ഡുമായി നയന്‍സ് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം താന്‍ പകര്‍ത്തിയിരുന്നുവെന്നും ആ ചിത്രം അവരുടെ കൈയില്‍ പോലും കാണില്ലെന്നും ചിത്രരസ് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, സിനിമയെക്കുറിച്ച് താരം പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സംവിധായകന്‍ ചെവികൊണ്ടുവെന്നും ചിത്രരസ് ഓര്‍ക്കുന്നു. നയന്‍താരക്ക് അഭിനയത്തോടൊപ്പം സംവിധാനവും താത്പര്യമുണ്ട്. അവര്‍ എന്നെങ്കിലും സംവിധായിക ആയേക്കാം. ആരംഭം, വിശ്വാസം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ സ്റ്റില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു ചിത്രരസ്.

അജിത്തിന്റെ തന്നെ വിശ്വാസമാണ് താരം നായികയാവുന്ന അടുത്ത ചിത്രം. ബില്ല, ആരംഭം,അയേഗന്‍ എന്നീ ഹിറ്റുകള്‍ക്കു ശേഷം ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് വിശ്വാസം. ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച അറ്റ്‌ലിയുടെ തലപതി 63 എന്ന ചിത്രത്തിലും നയന്‍സ് ആണ് നായിക.

Content Highlights : Nayanthara loves direction, still photographer Chithras about Nayathara, Nayanthara in viswasam tamil movie, Ajith movie Aarambam,