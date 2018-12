നായകന്റെ നിഴലില്‍ ഒതുങ്ങാതെ ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യയില്‍ വെന്നികൊടി പാറിച്ച നടിയാണ് നയന്‍താര. കൈനിറയെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വര്‍ഷം നയന്‍താരയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. ലേഡി സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൊഞ്ചിക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും മതിമറന്ന് ചിരിക്കുന്നതും കളിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. നയന്‍താര തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിവകാര്‍ത്തികേയനൊപ്പമുള്ള പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അസര്‍ബൈയ്ജനിലാണ് നയന്‍താരയിപ്പോള്‍. എസ്‌കെ13 എന്ന് പേരിട്ടുള്ള ചിത്രം ശിവ മനസ്സ്‌ക്കുള്ളെ ശക്തി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍ രാജേഷാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ശിവകാര്‍ത്തികേയനും നയന്‍താരയും ഇതേ കുട്ടിയും നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രവും വീഡിയോയക്കൊപ്പം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അജിത്ത് നായകനാവുന്ന വിശ്വാസമാണ് നയന്‍താരയുടെ റിലീസാവാനുള്ള പുതിയ ചിത്രം. ശിവയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

