മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെത്തിയ നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ധിഖിയോടും കുടുംബത്തോടും പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ നിർദേശം. നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ധിഖി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം യു.പി.യിലെ ബുദ്ധാനയിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തിയത്.

അധികാരികളുടെ അനുമതി വാങ്ങിയാണ് താരം കുടംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തത്. മേയ് 15 നാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇവർക്ക് കോവിഡ് 19 വൈറസ് പരിശോധന നടത്തി ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയെങ്കിലും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് അടുത്ത 14 ദിവസത്തേക്ക് യുപിയിലെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാനാണ് നിർദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈദിന് മുന്നോടിയായാണ് സിദ്ധിഖി ജന്മനാട്ടിലെത്തിയതെങ്കിലും ഇത്തവണ താരത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഈദ് ആഘോഷങ്ങളില്ല. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സിദ്ധിഖിയുടെ ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനവും തുടർന്നുള്ള ലോക്ഡൗണും കാരണം താരത്തിന് ആ സമയം കുടുംബത്തിന് അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ‌ ലോക്ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ വന്നതോടെയാണ് താരം മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്കടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത്.

പുഷ്പേന്ദ്ര നാഥ് മിശ്ര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഘൂംകേതുവാണ് സിദ്ധിഖിയുടെ അടുത്ത ചിത്രം. മെയ് 22 ന് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും.

