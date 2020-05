നടൻ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ധിഖിയിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യ അഞ്ജലി കിഷോർ സിം​ഗ് രം​ഗത്ത് വന്നിരുന്നു.' പരസ്പര ബഹുമാനവും വിശ്വാസവുമാണ് വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. അത് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ ആലിയയല്ല, എന്റെ യഥാർഥ പേരിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു, അഞ്ജലി കിഷോർ സിം​ഗ്'- എന്നായിരുന്നു അഞ്ജലി വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.

അഞ്ജലിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ധിഖിയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. ഷോര സിദ്ദിഖി, യാനി സിദ്ധിഖി എന്നാണ് കുട്ടികളുടെ പേര്. സ്ത്രീകളായ സഹപ്രവർത്തകരുമായി നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ധിഖിയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതും പരസ്പര ബഹുമാനം പുലർത്താത്തതുമാണ് അഞ്ജലിയെ വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്.

'ആന്‍ ഓര്‍ഡിനറി ലൈഫ് : എ മെമ്മോയർ' എന്ന ആത്മകഥയിൽ നവാസുദ്ധീന്‍ സിദ്ദിഖി നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചുവെന്നും പരസ്ത്രീകളുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തുറന്നെഴുത്ത് അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അഞ്ജലി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

വിവാഹത്തിന് ശേഷം താൻ പരസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും വിവാദമായത് മുന്‍ മിസ് ഇന്ത്യ മത്സരാര്‍ഥിയും സഹപ്രവര്‍ത്തകയുമായ നിഹാരിക സിങ്ങുമായുള്ള ഒന്നര വര്‍ഷത്തോളം നീണ്ട ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നടൻ നടത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വളര്‍ന്ന് ശാരീരികബന്ധം വരെ എത്തിയതും താനും മറ്റൊരു ജൂത പെണ്‍കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിഹാരിക കണ്ടുപിടിച്ചതും തന്റെ പേരില്‍ ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അവള്‍ക്ക് നിഹാരിക മെയില്‍ അയച്ചതുമെല്ലാം ആത്മകഥയിലൂടെ നവാസ് പരസ്യമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലം പച്ചക്കള്ളമാണെന്നും പുസ്തകം വിറ്റുപോകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തില്‍ നവാസ് വസ്തുതകള്‍ വളച്ചൊടിക്കുകയാണെന്നും തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നിഹാരിക രം​ഗത്തെത്തി.

"മാസങ്ങള്‍ മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ബന്ധമേ ഞാനും നവാസും തമ്മില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മിസ് ലൗലി എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ബന്ധം. എന്നാല്‍ ഇന്ന് എന്നെ മെഴുകുതിരികളും, പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന വസ്ത്രധാരണവുമായി അയാളെ വശീകരിച്ച് കിടപ്പറ വരെ എത്തിച്ച ഒരുവളായും വെറിപിടിച്ച് അയാളെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുകയും അയാളുടെ മറ്റു കാമുകിമാര്‍ക്ക് അയാളുടെ പേരില്‍ സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന ഒരുവളായും ചിത്രീകരിച്ചപ്പോള്‍ എനിക്ക് ചിരിക്കാനാണ് തോന്നിയത്. അയാള്‍ക്ക് ആ പുസ്തകം വില്‍ക്കണം, അതിനായി സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാനും അവഹേളിക്കാനും മടിയില്ല

ക്ഷണികമായ ബന്ധങ്ങളെകുറിച്ച് കഥകള്‍ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണ് അയാള്‍ ചെയ്തത്. അയാള്‍ എഴുതിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതൊന്നും എന്റെ അറിവോടെയോ സമ്മതത്തോടെയോ അല്ല. നവാസിന്റെ ഈയൊരു സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അയാളുമായുള്ള ബന്ധം ഞാന്‍ അവസാനിപ്പിച്ചതിന് പ്രധാന കാരണം. പക്ഷെ അയാള്‍ വളരെ നല്ലൊരു അഭിനേതാവാണ്. അത് ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ അഭിനയമികവ് സ്‌ക്രീനില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ഞാന്‍ ആശിച്ചിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു- നിഹാരിക അന്ന് പറഞ്ഞു.

സുനിത രാജ്വാർ എന്ന സ്ത്രീയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി പുസ്കത്തിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളും വിവാദമായിരുന്നു. നടനെതിരേ യുവതി രം​ഗത്ത് വരികയും നിയമനപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി പുസ്കതം പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞു.

പരസ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് എഴുതരുതെന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു. അത് അവരുടെ സ്വകാര്യതയെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും അപമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അയാളുടെ വനിതാ സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പുറത്ത് പോകുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഒരുപാട് സഹിച്ചു. അതിന് ശേഷമാണ് വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്- അഞ്ജലി പറഞ്ഞു.

