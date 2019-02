പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്ന് മുന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരവും പഞ്ചാബിലെ മന്ത്രിയുമായ നവ്‌ജ്യോത് സിംഗ് സിദ്ദുവിനെ കപില്‍ ശര്‍മ ഷോയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. സിദ്ദുവിന് പകരം അര്‍ച്ചന പുരണ്‍ സിംഗിനെ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് സോണി എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് ടെലിവിഷന്റെ തീരുമാനം.

നേരത്തെ പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ സിദ്ദു നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. തീവ്രവാദികളുടെ ഭീരുത്വം നിറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികളല്ല. ഭീകരവാദികള്‍ക്ക് മതമോ വിശ്വാസമോ ഇല്ല. എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും നല്ലവരും മോശക്കാരും ചീത്ത മനുഷ്യരുമുണ്ട്. ചീത്ത മനുഷ്യര്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിന് എല്ലാ പൗരന്‍മാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്നായിരുന്നു സിദ്ദു പറഞ്ഞത്.

ഇതിനെത്തുടര്‍ന്ന് സമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സിദ്ദുവിനെതിരെ വലിയ വിമര്‍ശനമാണ് ഉയര്‍ന്നത്. കപില്‍ ശര്‍മ്മ ഷോയില്‍ നിന്ന് സിദ്ദുവിനെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. സിദ്ദുവിന്റെ പരാമര്‍ശം എല്ലാവര്‍ക്കും യോജിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്നും അത് ചാനലിനെയും ഷോയെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിവാദങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതുകൊണ്ട് സിദ്ദുവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും അര്‍ച്ചനയെ വച്ച് ഏതാനും എപ്പിസോഡുകള്‍ ചിത്രീകരിച്ചെന്നും സോണി ടെലിവിഷന്‍ നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തില്‍ പറയുന്നു.

വിവാദങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രധാന ടെലിവിഷന്‍ ഷോകളില്‍ നിന്ന് സോണി ടെലിവിഷന്‍ താരങ്ങളെ പിന്‍വലിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. ഗായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ അനു മാലിക്കിനെതിരേ മീ ടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ ഉണ്ടായപ്പോഴും സോണി ടിവി അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ഐഡളിന്റെ പത്താം പതിപ്പിലെ വിധികര്‍ത്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയിരുന്നു. മുമ്പ് അസുഖം കാരണം സിദ്ദു കപില്‍ ശര്‍മ്മ ഷോയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നപ്പോഴും ഇപ്പോള്‍ പകരമായി എത്തിയ അര്‍ച്ചന പുരണ്‍ സിംഗ് ആയിരുന്നു പകരക്കാരിയായി വന്നത്.

