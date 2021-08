തമിഴ് ആന്തോളജി ചിത്രമായ നവരസയിലെ പ്രിയദര്‍ശന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സമ്മര്‍ ഓഫ് 92 എന്ന ചിത്രത്തിനെതിരേ സംഗീതജ്ഞന്‍ ടി.എം. കൃഷ്ണ, സംവിധായിക ലീന മണിമേഘല എന്നിവര്‍ രംഗത്ത്. നവരസങ്ങളിലെ ഹാസ്യം എന്ന രസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു സമ്മര്‍ 92 ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ജാതീയതയും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങും നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രമേയമെന്ന് ടിം.എം. കൃഷ്ണ ആരോപിച്ചു.

'നവരസയിലെ ഹാസ്യം തീര്‍ത്തും അറപ്പുളവാക്കുന്നതും നിര്‍വികാരവും ജാതീയവും ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങും ആണ്. അതില്‍ ചിരിക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ല. 202-ല്‍ ഇത്തരം സിനിമകള്‍ നമ്മള്‍ സൃഷ്ടിക്കരുത്. തീര്‍ത്തും അസംബന്ധം.-ടി.എം കൃഷ്ണ കുറിച്ചു.

Hasyam in #navarasa is truly disgusting, insensitive, casteist and body shaming. Nothing to laugh about. We cannot make films like this in 2021 Just not done!