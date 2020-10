An anthology that will hit every emotional chord. Brought to you by Mani Ratnam and Jayendra. #Navarasa, coming soon. @thearvindswami @bejoynambiar @gauthamvasudevmenon @halithashameem @karthicknaren_m @ksubbaraj @ponramVVS @rrathindran @aishwaryarajessh @AshokSelvan @gauthamramkarthik @nithyamenen @par_vathy @joinprakashraj @prasanna_actor @revathyasha @worldofsiddharth @actorsuriya @actorvijaysethupathi @arrahman @immancomposer @ghibranofficial @karthikmusicexp @jayendrapov @madrastalkies

A post shared by Netflix India (@netflix_in) on Oct 27, 2020 at 9:30pm PDT