പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ വിവേക് ഒബ്‌റോയ് പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്നു. മേരി കോം, സരബ്ജിത്ത്, ഭൂമി എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയ ഒമുങ്ക് കുമാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പുറത്തിറക്കി.

മുതിര്‍ന്ന താരം പരേഷ് റാവല്‍ മോദിയെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍.പിന്നീട് വിവേക് ഒബ്‌റോയ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുമെന്ന് പ്രശസ്ത ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരണ്‍ ആദര്‍ശ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 23 ഭാഷകളില്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

വിവേക് ഒബ്‌റോയ്യുടെ പിതാവും പ്രശസ്ത നിര്‍മാതാവുമായ സുരേഷ് ഒബ്‌റോയിയും സന്ദീപ് സിംഗും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ പൂര്‍ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി ശില്‍പ്പശാലകളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വിവേക് ഇപ്പോള്‍.

Content Highlights: narendra modi biopic first look poster released by Devendra Fadnavis vivek oberoi