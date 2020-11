മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടൻ അർജുൻ രാംപാലിന്റെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ നാർക്കോട്ടിക്‌സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ (എൻസിബി) റെയ്ഡ്. ബോളിവുഡിലെ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘമാണ് താരത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തിരച്ചിലിനെത്തിയത്.

അന്ധേരി, ഖർ, ബാന്ദ്ര എന്നിവടങ്ങളിലുള്ള താരത്തിന്റെ വസതികളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. നേരത്തെ

അർജുന്റെ കാമുകിയായ ഗബ്രിയേലയുടെ സഹോദരൻ അഗിസിലാവോസിനെ എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഹാഷിഷ് അടക്കമുള്ള ലഹരിമരുന്നുകൾ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് നിരവധി രാജ്യാന്തര ലഹരിക്കടത്തുകാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് എൻസിബി സംശയിക്കുന്നത്.

Narcotics Control Bureau conducts raid at the premises of actor Arjun Rampal in Mumbai

(file pic) pic.twitter.com/QZGj900hNb