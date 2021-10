നരെയ്ൻ നായകനായെത്തുന്ന പുതിയ തമിഴ് ചിത്രം കുറലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വിട്ടു. താരത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവച്ചത്. ഓർഡിനറി, മൈ സാന്റാ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ സു​ഗീതിന്റെ ആ​ദ്യ തമിഴ് ചിത്രമാണ് കുറൽ.

ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നരെയ്ന്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കദ്രീസ് എന്‍റര്‍ടെയ്ന്‍‍മെന്‍റ് യുഎഇയുടെ ബാനറില്‍ നജീബ് കാദിരിയാണ് നിര്‍മ്മാണം. രാകേഷ് ശങ്കറിന്‍റേതാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ രചന.

Happy birthday brother @itsnarain 😊#KURAL is looking unique and interesting. All the best to the team! pic.twitter.com/slKSwvvq0r