തെലുങ്കു സൂപ്പര്‍താരം നന്ദമൂരി ബാലകൃഷ്ണയാണ് ഇപ്പോള്‍ വാര്‍ത്തകളിലെ താരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലകൃഷ്ണയുടെ പുത്തന്‍ മേക്കോവറിലുള്ള ചിത്രം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍. ചിരഞ്ജീവിയും ബാലകൃഷ്ണയും ചെറുപ്പമാകാനുള്ള മത്സരത്തിലാണെന്ന് ആരാധകര്‍ പറയുന്നു.

പുതിയ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബാലകൃഷ്ണയുടെ മാറ്റം. കെ.എസ് രവികുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ സൊണാല്‍ ചൗഹാന്‍, വേദിക എന്നിവരാണ് താരങ്ങള്‍.

#Balakrishna, clicked in his new look for the Telugu version of #IronMan, directed by KS Ravikumar who will also reprise the role played by Jon Favreau. #Vedhika will play Pepper Potts and Sonal Chauhan will play Black Widow. pic.twitter.com/GOAgb6zr2O