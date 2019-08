ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പരിഹസിച്ചയാള്‍ക്ക് കിടിലന്‍ മറുപടി കൊടുത്ത് നടി നമിത പ്രമോദ്. നമിത പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ഫോട്ടോക്ക് താഴെ പരിഹാസ കമന്റുമായി വന്നയാള്‍ക്കാണ് നമിത കിടിലന്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നടി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോയെന്നും കേരളത്തെ പ്രളയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തില്‍ സഹായിക്കേണ്ടത് സിനിമാതാരങ്ങളല്ലേയെന്നും ചോദിച്ചയാളോട് നമിത നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മറുപടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയ.

'നിങ്ങള്‍ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ.. കേരളത്തിന് ഒരു പ്രളയം അല്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നം വരുമ്പോള്‍ സഹായിക്കാന്‍ നിങ്ങള്ക്കു അല്ലെ ഉള്ളൂ..' തമിഴ് നടന്‍ വിജയ് പ്രളയബാധിതര്‍ക്കായി എഴുപതു ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസമായി നല്‍കിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോള്‍ മലയാളിതാരങ്ങളോട് പുച്ഛം തോന്നുന്നുവെന്നും നമിതയോട് പരിഹാസരൂപേണ ചോദിച്ചു. കേരളത്തിലെ മലയാളികള്‍ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പടം തിയേറ്ററില്‍ പോയി കാണുന്നത് അവര്‍ക്ക് ഇത്തിരി സഹായം ചെയ്തുടെയെന്നും കമന്റ് ചെയ്തയാള്‍ ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ സഹായം ചെയ്യുന്നത് നൂറു പേരെ അറിയിക്കണമെന്നില്ല ബ്രോയെന്നും നമ്മള്‍ മാത്രം അറിഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്നുമാണ് നമിത നല്‍കിയ മറുപടി.

അതേ സമയം മലയാളി താരങ്ങളോട് പുച്ഛം തോന്നുന്നു എന്ന പരാമര്‍ശം നമിതയുടെ ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രളയ സമയത്ത് സഹായം ചെയ്ത ടൊവിനോ തോമസും ജോജു ജോര്‍ജും ഇന്ദ്രജിത്തുമെല്ലാം മലയാളിതാരങ്ങള്‍ തന്നെയല്ലേയെന്നും മുഴുവന്‍ മനസ്സിലാക്കാതെ വിമര്‍ശിക്കരുതെന്നും കമന്റുകളുണ്ട്. പബ്ലിസിറ്റിക്കു വേണ്ടി പ്രളയമുഖത്ത് നിന്നും ലൈവ് വീഡിയോയും ഫോട്ടോകളും ഇട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുവെങ്കില്‍ മാത്രമേ സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്തുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാവൂ എന്നില്ലെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ആരാധകര്‍ നമിതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

