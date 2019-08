വിവാഹം കഴിഞ്ഞാല്‍ അഭിനയം നിര്‍ത്തുമെന്ന തന്റെ തീരുമാനത്തെ മലയാളത്തിലെ നടന്‍മാരടക്കമുള്ളവർ പ്രശംസിച്ചുവെന്ന് നടി നമിതാപ്രമോദ്. ക്ലബ് എഫ്എമ്മിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ആര്‍ ജെ റാഫിയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നമിത. കുടുംബജീവിതത്തിനു വില കല്പിക്കുന്നയാളാണെന്നും അതിനാലാണ് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെന്നും നമിത പറയുന്നു. മികച്ച തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്‍മാര്‍ അടക്കം തന്നെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളതായി നമിത വെളിപ്പെടുത്തി.

നമിതയുടെ വാക്കുകള്‍

ഞാന്‍ കുടുംബത്തെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വേറെ ജോലിയേതായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ സിനിമയെന്നു പറയുമ്പോള്‍ അറുപത് എഴുപതു ദിവസം വീട്ടില്‍ നിന്നും മാറിനില്‍ക്കണം. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ആര് അവരെ നോക്കും? എന്റെ അമ്മയെ കണ്ട് വളര്‍ന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കും. വളര്‍ച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും, പൊന്നു പോലെയാണ് ഞങ്ങളെ അമ്മ നോക്കിയത്. അതിനാല്‍ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിക്കഴിയുമ്പോള്‍ നല്ലൊരമ്മയാണമെന്ന്. എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. കുറേപേര്‍ എന്റെയടുത്ത് പറഞ്ഞു- വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണിതെന്ന്. വളരെ നല്ല തീരുമാനമാണെന്ന് നടന്‍മാര്‍ അടക്കം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നാലഞ്ചു കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍ വിവാഹിതയാകാനും കുടുംബജീവിതം തുടങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നമിത പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തില്‍ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒരാള്‍ വന്നിട്ടു മാത്രമേ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും നമിത പറഞ്ഞു.

താന്‍ സ്‌കിന്‍ ലൈറ്റനിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ചര്‍മ്മത്തിന്റെ നിറം വെളുപ്പിക്കാനുള്ള ക്രീമുകളും കെമിക്കലുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സിനിമാമേഖലയില്‍ ഒരു കിംവദന്തി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അതു സത്യമല്ലെന്നും നമിത വ്യക്തമാക്കി. 'വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയ്‌ക്കെന്തിനാ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സ്വാഭാവിക രൂപം പോരെ? വെറുതെ അത്തരം പണികള്‍ക്കൊക്കെ പോയി വൃക്കയ്ക്കും കരളിനുമൊക്കെ ആപത്ത് വരുത്തിവയ്ക്കണോ?' പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ പല അഭിനേതാക്കളും അതുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും നമിത പറഞ്ഞു.

Content Highlights : Namitha Pramod about marriage, skin lightening rumours interview with R J Rafi in club fm 94.3