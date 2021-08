തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം നാ​ഗാർജുനയുടെ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രവീൺ സട്ടാരു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന് 'ദ് ഗോസ്റ്റ്' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. താരത്തിന്റെ 62-ാം ജന്മദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് വിട്ടു. ആക്ഷൻ എൻറർടെയ്‍നർ ആയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

കാജൽ അഗർവാൾ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക. മലയാളി താരം അനിഖ സുരേന്ദ്രനും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. നാരായൺ കെ ദാസ് നരംഗ്, പുഷ്‍കർ റാംമോഹൻ റാവു, ശരത്ത് മാരാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമ്മാണം. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് ഹൈദരാബാദിൽ പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.

'വൈൽഡ് ഡോഗ്' ആണ് നാഗാർജുനയുടേതായി അവസാനം തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. കല്യാൺ കൃഷ്‍ണ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ബംഗാരാജു', അയൻ മുഖർജി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം 'ബ്രഹ്മാസ്ത്ര' എന്നിവയാണ് നാ​ഗാർ‌ജുനയുടേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ.

