തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളിലും സാമുദായിക കലാപങ്ങളിലും മാനസികവും ശാരീരിക വുമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെയും മൂന്ന് യുവാക്കളുടെയും അച്ഛന്റെയും കഥപറയുന്ന മലയാള ചലച്ചിത്രമായ 'മൈ ലക്കി നമ്പർ ഈസ് ബ്ലാക്ക്' 73-മത് കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രീമിയറിൽ

ആത്മബോധ് ഛായാഗ്രഹണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ലളിതാംബിക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അനിൽ കുമാർ എൽ ആണ്. ഷാജി ഗോപിനാഥ് വിവേക് വി എന്നിവരാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസേർസ്.

ചിത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ നവാഗതനായ ഷമൽ ചാക്കോ, സിങ്ക് സൗണ്ടും സൗണ്ട് ഡിസൈനും ജിഷ്ണു ദേവും രാകേഷ് ജനാർദ്ദനനും ചേർന്നാണ് നിർവഹിച്ചത്. കളിയച്ചൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ ഗണേഷ് മാരാറാണ് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിത്തു ക്രിയേഷൻസിന്റെ 'പ്രൊലൈഫ്' ആണ് കാസ്റ്റിംഗ് നിർവ്വഹിച്ചിരുക്കുന്നത്.

Content Highlights : My Lucky Number Is Black Movie In Cannes Film Festival Market Premier