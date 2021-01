അമ്മയാവാനൊരുങ്ങുകയാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയനടി മുത്തുമണി. മുത്തുമണിയുടെ ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനുമായി പി.ആര്‍ അരുണാണ് വിവരം പുറത്ത് വിട്ടത്. 'ഞങ്ങള്‍' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അരുണ്‍ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

2006 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ രസതന്ത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു മുത്തുമണി സിനിമയിലെത്തിയത്. അതേ വര്‍ഷം തന്നെയായിരുന്നു അരുണുമായുള്ള വിവാഹം. ഫൈനല്‍സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരുണ്‍ സംവിധാന രംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.

US ❤️❤️❤️❤️❤️ With Muthumani Somasundaran PC Neeinaa Naiir Posted by P R Arun on Wednesday, 27 January 2021

