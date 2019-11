പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍കോഴിമുട്ടയുടെ വിലകണ്ട് ഞെട്ടി സംഗീത സംവിധായകന്‍ ശേഖര്‍ രവ്ജിയാനി. ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജിമ്മിലെ വര്‍ക്കൗട്ടിന് ശേഷം മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട അദ്ദേഹം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തു. മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വില 1350 രൂപയാണ്, ജി.എസ്.ടിയും സര്‍വ്വീസ് ചാര്‍ജുമടക്കം ആകെ 1672 രൂപയെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Rs. 1672 for 3 egg whites???

That was an Eggxorbitant meal 🤯 pic.twitter.com/YJwHlBVoiR