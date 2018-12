തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് എന്ന മ്യൂസിക് ബാന്റിലൂടെ സംഗീതാരാധകര്‍ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വയലിനിസ്റ്റ് ഗോവിന്ദ് മേനോന്‍ ഇന്നു തെന്നിന്ത്യയൊട്ടാകെ അറിയപ്പെടുന്ന സംഗീത സംവിധായകനാണ്. വിജയ് സേതുപതി-തൃഷ എന്നിവരഭിനയിച്ച തമിഴിലെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് 96ലെ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ഈണം പകര്‍ന്നത്് ഗോവിന്ദ് ആയിരുന്നു. 96നു ശേഷം തമിഴില്‍ തിരക്കുള്ള സംഗീത സംവിധായകരിലൊരാളായിരിക്കയാണ് ഗോവിന്ദ്.

ഗോവിന്ദിന്റെ സംഗീതം അവിതെ നില്‍ക്കട്ടെ. വാര്‍ത്തയാകുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മേക്ക് ഓവറാണ്. തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് മുതല്‍ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും കണ്ണില്‍ ആദ്യം പെടുന്നത് തടിച്ചു കൊഴുത്തു വയറു പുറത്തു ചാടിയ ഗോവിന്ദിന്റെ രൂപമാണ്. എന്നാല്‍ ആറു മാസത്തെ കഠിന ഫിറ്റ്‌നസ് ഉപാധികളോടെ തന്റെ ശരീരഭാരം കുറച്ച് പുതിയ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ലുക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് താരം. ഭക്ഷണപ്രിയനായ ഗോവിന്ദിന് ശരീരഭാരം ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴിതാ, ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ മെനക്കെടുന്നവര്‍ക്ക് പ്രചോദനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

ഇനിയുമൊരുപാട് നേടാനുണ്ടെന്നറിയാം. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരാന്‍ കഴിയും. ആറു മാസം കൊണ്ടു എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളിതാണ് എന്നുള്ള കുറിപ്പോടെയാണ് ഗോവിന്ദ് തന്റെ പുതിയ ലുക്കിലുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഇതിനോടകം നിരവധി പേരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

