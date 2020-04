കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്കായി തന്റെ ഹോട്ടലുകൾ വിട്ടു നൽകിയ ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രോഹിത് ഷെട്ടിയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുംബൈ പോലീസ്. ​തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എട്ട് ഹോട്ടലുകളാണ് രോ​ഹിത് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും മറ്റുമായി വിട്ട് നൽകിയത്.

കോവിഡിനെതിരേ പോരാടുന്ന ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർക്ക് വിശ്രമിക്കാനും ദേഹശുദ്ധി വരുത്താനും മറ്റുമായി ന​ഗരത്തിലെ എട്ട് ഹോട്ടലുകളാണ് രോഹിത് ഷെട്ടി വിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതും പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെ.

''അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തിക്ക്, കൊറോണയ്ക്കെതിരേ പോരാടി മുംബൈ ന​ഗരത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.''- മുംബൈ പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേരത്തെ സിനിമയിലെ ദിവസവേതനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധിയിലേക്കായി 51 ലക്ഷം രൂപ രോഹിത് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നു.

രോഹിത്തിന് പുറമേ നടൻ സോനു സൂദും ​ന​ഗരത്തിലെ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹോട്ടൽ കോവിഡിനെതിരേ പോരാടുന്ന ആരോ​ഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായി വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു. ഷാരൂഖ് ഖാനും ഭാര്യ ​ഗൗരിയും തങ്ങളുടെ നാല് നിലയുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൂർണമായും കോവിഡ് രോ​ഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി വിട്ട് നൽകിയിരുന്നു

