സിനിമാ പരാമര്‍ശങ്ങളിലൂടെ കൊറോണ പ്രതിരോധ സന്ദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ് മുബൈ പോലീസ്. ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അക്ഷയ് കുമാര്‍, അജയ് ദേവ്ഗണ്‍, ആയുഷ്മാന്‍ ഖുറാന, അലിയ ഭട്ട്, അഭിഷേക് ബച്ചന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെയെല്ലാം പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് ഈ രീതിയില്‍ മുബൈ പോലീസ് മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു.

നടന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ നായകനായ 'മേ ഹൂ നാ' എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമാണ് അവസാനമായി മുബൈ പോലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിനിമയില്‍ സതീഷ് ഷായുടെ കഥാപാത്രമായ പ്രൊഫസര്‍ രാസായിയുടെ തുപ്പല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ പുറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ഷാരൂഖിന്റെ കഥാപാത്രമായ രാം പ്രസാദ് ഷര്‍മയുടെ രംഗമാണ് പോലീസ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പോസ്റ്റില്‍ ഷാരൂഖിനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, 'ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, കാരണം മാസ്‌കുണ്ടല്ലോ' എന്നാണ് വീഡിയോയിക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പ്.

.@iamsrk wouldn’t need to do such stunts any longer - Mask Hai Na! pic.twitter.com/8lHfCtJgye