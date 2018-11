ബോളിവുഡ് നടന്‍ അലോക് നാഥിനെതിരെ മുംബൈ പൊലീസ് ബലാത്സംഗക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു. 19 വര്‍ഷം മുന്‍പ് അലോക് നാഥ് തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തെന്ന് മുന്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തക മീടൂ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തുകയും പരാതി നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പൊലീസ് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മാസം മുന്‍പ് ഒക്ടോബര്‍ 17 നാണ് മുംബൈ പൊലീസ് നടന്‍ അലോക് നാഥിനെതിരേയുള്ള യുവതിയുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നത്. പരാതി പരിശോധിച്ച മുംബൈ പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ അലോക് നാഥിനെതിരേ ഐപിസി 376 പ്രകാരം എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

19 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഒരു ടിവി ഷോയ്ക്കു വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പരാതിയ്ക്ക് ആധാരമായ സംഭവം നടന്നതെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ വിശദീകരണം.

ഒക്ടോബര്‍ 8 നാണ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പരാതിക്കാരി ആദ്യം അലോക് നാഥിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അലോക് നാഥിന്റെ വീട്ടില്‍ വെച്ചു നടന്ന പാര്‍ട്ടിയില്‍ ശീതള പാനീയത്തില്‍ മയക്കുമരുന്നു കലര്‍ത്തി തനിക്ക് നല്‍കിയെന്നും പാര്‍ട്ടിയ്ക്കിടെ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അലോക് നാഥ് വീട്ടില്‍ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന വ്യാജേന തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണം.

പരാതിക്കാരിയുടെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ, ഭര്‍ത്താവിന്റെ പേര് അനാവശ്യമായി വലിച്ചിട്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അലോക് നാഥിന്റെ ഭാര്യ അഷു സിങ്ങും പരാതിക്കാരിയ്ക്ക് എതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഷു സിങ്ങിന്റെ കേസ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

