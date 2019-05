മുംബൈയിലെ പാല്‍ഖര്‍ ജില്ലയില്‍ തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് സമാനമായ വേഷത്തില്‍ കറങ്ങിയ രണ്ട് യുവാക്കളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് പിടി കൂടിയിരുന്നു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തില്‍ തീവ്രവാദികളെപ്പോലെ തോന്നുന്ന രണ്ടു പേര്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് ഇവരെ തേടിയിറങ്ങിയത്.

അരമണിക്കൂര്‍ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ഇവരെ പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്.

ഹൃത്വിക് റോഷന്‍-ടൈഗര്‍ ഷ്‌റോഫ് എന്നിവര്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റുകളായി എത്തിയവരായിരുന്നു ഇവര്‍. ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ച് സിഗരറ്റ് വാങ്ങാന്‍ പുറത്ത് പോയതാണ്. വേഷം കണ്ടപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും പോലീസില്‍ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

ബല്‍റാം ജിന്‍വാല (23), അര്‍ബാസ് ഖാന്‍ (20) എന്നീ യുവാക്കളാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്. സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യമായ രേഖകളുമായെത്തിയാല്‍ പോലീസ് ഇവരെ വിട്ടയക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചതിനാണ് അവരെ ഇപ്പോള്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

