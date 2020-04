പ്രിയങ്ക ചോപ്രയെ നായികയാക്കി വിശാൽ ഭരദ്വാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 2011 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സാത്ത് (7) ഖൂൻ മാഫ്. പ്രിയങ്കയ്ക്ക് മുറമെ അന്നു കപൂർ, വിവാൻ ഷാ, ജോൺ അബ്രഹാം, ഇർഫാൻ ഖാൻ, നീൽ നിതിൻ മുകേഷ് എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ.

ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി മോഹൻലാലിനെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ സമീപിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബോളിവുഡ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ മോഹൻലാൽ സാത്ത് (7) ഖൂൻ മാഫിൽ അഭിനയിച്ചില്ല. മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്തുതീർക്കാനുള്ളതിനാൽ മോഹൻലാൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ നിരസിച്ചു എന്നാണ് സൂചനകൾ.

മോഹൻലാലിന് പകരം പിന്നീട് അന്നു ഷാ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടു. ഇതേക്കുറിച്ച് മോഹൻലാലോ വിശാൽ ഭരദ്വാജോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

രാം ​ഗോപാൽ വർമ സംവിധാനം ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ ആദ്യ ബോളിവുഡ് ചിത്രം. 2002 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിൽ വിവേക് ഒബ്റോയിയായിരുന്നു നായകൻ. വിവേകിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു കമ്പനി. പിന്നീട് അമിതാഭ് ബച്ചനൊപ്പം ആ​ഗിലും (2007) അജയ് ദേ​വ്​ഗൺ, അനിൽ കപൂർ, കങ്കണാ റണാവത്ത് എന്നിവർ വേഷമിട്ട തേസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചു. 2012 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തേസ് പ്രിയദർശനാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത്.

