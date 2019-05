കൊച്ചി: പുതിയ തലമുറ പരാജയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കണമെന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ. തൃപ്പൂണിത്തുറ ജെ.ടി.പാക്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂൾ കേരളയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനവും അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ് വിതരണോദ്ഘാടനവും നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ശരാശരി വിദ്യാർഥിയായിരുന്നുവെന്നും സൗകര്യങ്ങൾ അധികമില്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭാഗ്യവാൻമാരാണ്. വിജയമാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. വിജയത്തിനൊരു ലഹരിയുണ്ട്. ഏതു ലഹരിയും അമിതമായാൽ അത് ബോധത്തെ നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ, അതിനൊപ്പംതന്നെ പരാജയത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം-മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യം പോലെയാണ് വിജയവും. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒന്നാണ്. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് തോൽവിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചെറിയ പരാജയങ്ങൾ അവരെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ പരാജയങ്ങൾ തളർത്തിയിട്ടില്ല. സിനിമയെന്നത് ഒരുപാടുപേരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. പരാജയം പിന്നീട് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് പരാജയങ്ങളെ മറികടന്നതും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിജയങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി ഉന്മാദം കൊള്ളിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നല്ല മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. മൂല്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകണം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ച കാര്യം മോഹൻലാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരാകാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയായിത്തീരുമെന്ന മറുപടിയാണ് മോദി നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്‌ വളരെ മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചടങ്ങിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്‌കൂൾ കേരളയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനവും നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ജോസ് തോമസ് അധ്യക്ഷനായി. ഇന്ദിര രാജൻ, ഇ. രാമൻകുട്ടി വാരിയർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് ചടങ്ങിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവാർഡ് വിതരണം നടത്തി. വിദ്യാർഥികളുടെ കലാ പരിപാടികളും അരങ്ങേറി.

