വീട്ടിലെ ജൈവ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നടൻ മോഹൻലാൽ. വിശാലമായ ജൈവ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും പകർത്തിയ താരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ​രാധകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി വഴികാട്ടേണ്ടതെന്നാണ് പലരും ചിത്രങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്.

ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദൃശ്യം സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു.

കൊവിഡ്-19-ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് 'ദൃശ്യം 2' നിർമിക്കുന്നത്.

ജീത്തു ജോസഫ് തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'റാമാ'ണ് മോഹൻലാൽ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുൻപ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമ. റാമിന്റെ കുറച്ചു രംഗങ്ങൾ പുറംരാജ്യങ്ങളിലും ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇരിക്കെയായിരുന്ന ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനാൽ ഈ ഇടവേളയിൽ ജീത്തു ജോസഫ് ദൃശ്യം 2-വിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു.

കടുത്ത കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾക്കും അണിയറപ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു.

