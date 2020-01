ദൃശ്യം എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം മോഹന്‍ലാലും ജീത്തു ജോസഫും ഒരുമിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് റാം. ഷൂട്ടിങ്ങിനായി ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റിലെത്തിയെന്ന് മോഹന്‍ലാല്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു. ലൊക്കേഷനില്‍ ബോളിവുഡ് നടന്‍ ആദില്‍ ഹുസൈനിനും സംവിധായകന്‍ ജീത്തു ജോസഫിനുമൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം മോഹന്‍ലാല്‍ തന്നെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം തൃഷയും ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. രമേഷ് പി. പിള്ളൈ, മിഥുന്‍ എസ്. പിള്ളൈ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. സതീഷ് കുറുപ്പാണ് ഛായാഗ്രഹണം. വിനായക് ശശികുമാറിന്റെ വരികള്‍ക്ക് വിഷ്ണു ശ്യാം സംഗീതം നല്‍കുന്നു.

ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററുകളും ഫസ്റ്റ്‌ലുക്കുമെല്ലാം നേരത്തെ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഓണക്കാലത്താണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്.

