ദുബായ് : മീ ടൂ കാമ്പയിന്‍ ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ലെന്ന് നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍. ചിലര്‍ അത് ഫാഷനായി കാണുകയാണെന്നും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മീ ടൂ കൊണ്ടു യാതൊരു കുഴപ്പവുമുണ്ടാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കുറച്ചു കാലം നിലനില്‍ക്കും .പിന്നെ അത് ഇല്ലാതാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താനുള്ള എ.എം.എം.എ.യുടെ 'ഒന്നാണ് നമ്മള്‍' ഷോയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഡിസംബര്‍ ഏഴിന് അബുദാബിയില്‍ വച്ചാണ് ഷോ അരങ്ങേറുക. മലയാള സിനിമയിലെ അറുപതോളം താരങ്ങള്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും . എന്നാല്‍ നടന്‍ ദിലീപ് ഷോയില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

മലയാളത്തില്‍ നിന്നും ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ മീ ടൂ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. മുകേഷ്, അലന്‍സിയര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങള്‍ക്കെതിരേയും ലൈംഗികാരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

