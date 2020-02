25 ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയ, കൊച്ചിയില്‍ ചായക്കട നടത്തുന്ന വൃദ്ധദമ്പതിമാര്‍ ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കുമുമ്പെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഭാര്യ മോഹനയ്‌ക്കൊപ്പം ഈജിപ്ത്, സിങ്കപ്പൂര്‍, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലാന്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം യാത്ര നടത്തിയ കെ ആര്‍ വിജയന്‍ എന്ന ബാലാജിയുടെ കഥ വാര്‍ത്തയായതോടെ കുറേപേര്‍ക്കെങ്കിലും പ്രചോദനമായതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്‍ലാലിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദമ്പതിമാര്‍. ലാലിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഭക്ഷണപ്പൊതികളുമായി പ്രിയതാരത്തിന്റെ വീട്ടിലും ഇവരെത്തി. അവര്‍ക്കൊപ്പം ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാനായതിന്റെ സന്തോഷം സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലൂടെ മോഹന്‍ലാല്‍ പങ്കുവെക്കുകയാണ്.

'അതിശയിപ്പിക്കും ഈ ദമ്പതിമാര്‍.. വിജയനും മോഹന വിജയനും. തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ മുഴുവന്‍ മറികടന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുളളവര്‍.. അതും കൊച്ചി ഗാന്ധി നഗറിലെ ശ്രീ ബാലാജി എന്ന ചെറിയൊരു കോഫി ഹൗസ് നടത്തിയിട്ട്.. ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാനായതിലാണ് എനിക്കിന്ന് ആനന്ദം... ഇവരെനിക്കായി ഭക്ഷണവുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്.. ഏവര്‍ക്കും പ്രചോദനമാണ് ഇവര്‍..' ദമ്പതിമാര്‍ക്കൊപ്പം എടുത്ത ചിത്രം പങ്കുവെച്ച്‌ മോഹന്‍ലാല്‍ കുറിച്ചു. ചിത്രം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Content Highlights : mohanlal invites old couple who travel countries running coffee shop in kochi