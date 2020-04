ഒട്ടും പതറാതെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ രോഗശാന്തിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ഫോണ്‍കാള്‍ വന്നപ്പോള്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സിന്ധു ഒന്ന് പകച്ചുപോയി. കൊറോണയെന്ന മഹാമാരി പടര്‍ന്നുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാന്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിനൊപ്പം ചേരുകയായിരുന്നു നടന്‍ മോഹന്‍ലാല്‍.

വളരെ മഹത്തായ പ്രവര്‍ത്തിയാണ് സിന്ധു ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ അല്ലെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ഥനകള്‍ ഒപ്പമുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് സ്വന്തം ആരോഗ്യവും കുടുംബത്തെയുമെല്ലാം മാറ്റി നിര്‍ത്തി ഇങ്ങനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്' മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

കൊല്ലം ചവറയില്‍ റെയില്‍വേയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരുടെ നിരീക്ഷണചുമതലയാണ് സിന്ധുവിന്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 'യൂത്ത് കെയര്‍' എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാവുകായിരുന്നു മോഹന്‍ലാല്‍. ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി നേതാക്കളാണ് ആദ്യം സിന്ധുവിനെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നീട് കാള്‍ മുന്‍മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് മോഹന്‍ലാലുമായി സംസാരിക്കാന്‍ അവസരമൊരുക്കിയത്.

