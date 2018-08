തമിഴ്‌നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ഭാരതിരാജ ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രത്തില്‍ എം.ജി.ആറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിനുവേണ്ടിയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മോഹന്‍ലാലിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നിട്ടില്ല. ഇതേ കഥാപാത്രത്തിനായി കമൽഹാസനെ പരിഗണിക്കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അനുഷ്‌ക്ക ഷെട്ടിയോ ഐശ്വര്യ റായിയോ ആയിരിക്കും നായിക.

1997ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മണിരത്നത്തിന്റെ ഇരുവരിലും മോഹൻലാൽ എം.ജി.ആറുമായി സാദൃശ്യമുള്ള ആനന്ദൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ജയലളിതയുമായി സാമ്യമുള്ള പുഷ്പവല്ലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ജീവൻ നൽകിയത് എെശ്വര്യയായിരുന്നു. എെശ്വര്യയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമായിരുന്നു അത്.

തമിഴ്നാട് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ജയലളിതയുടെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാൻ മൂന്ന് പേരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഭാരതിരാജയ്ക്ക് പുറമെ എ.എല്‍ വിജയും പ്രിയദര്‍ശിനിയും തമിഴകത്തിന്റെ അമ്മയുടെ കഥ പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.

ആദിത്യ ഭരദ്വാജാണ് അമ്മ- പുരട്ചി തലൈവി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാരതിരാജയുടെ സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് സംഗിതനിര്‍വഹണ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി ഭാരതി രാജയും ആദിത്യയും ഇളയരാജയുമായി കൂടി കാഴ്ച്ച നടത്തി.

പുരട്ച്ചി തലൈവി എന്നായിരുന്നു ആദ്യം സിനിമയ്ക്ക പേര് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഭാരതി രാജയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം പേരിന്റെ മുന്നില്‍ അമ്മ എന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കധികം വൈകാരികതയോടെയാണ് ഭാരതി രാജ ജയലളിതയേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ജയലളിത ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകള്‍ക്ക് അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു അതു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ നിര്‍ദേശം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചത്. നിര്‍മ്മാതാവ് ആദിത്യ ഭരദ്വാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ഡിസംബറിലാണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുക. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ ഒരു വിധം തീര്‍ന്നു.

സംവിധായകന്‍ എല്‍.വിജയ് ഒരുക്കുന്ന ജയലളിതയുടെ ചിത്രത്തില്‍ നയന്‍താരയെയും വിദ്യാബാലനെയുമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Mohanlal as MGR in Jyalaitha bioic, tamil director bharathi raja doing Jayalalitha biopic, Malayalam actor Mohanlal, jayalalitha AMMA