'മുന്തിരി മൊഞ്ചന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സംവിധായകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ വിജിത് നമ്പ്യാര്‍ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ജീവ ചരിത്രം സിനിമയാക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. മോഹന്‍ലാല്‍ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തില്‍ ചെമ്പൈയെ അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ടെക്നീഷ്യന്‍മാര്‍ ഒരുമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ നടക്കുകയാണ്.

പ്രശസ്ത പഴയകാല സംഗീത പ്രതിഭ ബി.എ ചിദംബരനാഥിന്റെ ശിഷ്യന്‍ കൂടിയാണ് വിജിത്. ചിത്രത്തിന്റെ പി.ആര്‍.ഒ, പിആര്‍ സുമേരന്‍

