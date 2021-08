പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവിലേക്ക് ആറ് ഐസിയു കിടക്കകൾ നൽകി നടൻ മോഹൻലാലിന്റെ വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷൻ. ഐസിയു നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ നേരിടാനുള്ള തയാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായാണിത്.

മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടൊണ് ഐസിയുവിന്റെ പണി വേ​ഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിർമിക്കുന്ന പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവിലേക്ക് ആവശ്യമായ കിടക്കകൾ വാങ്ങി നൽകാമോയെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷനോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. സന്നദ്ധത അറിയിച്ച താരം ഇതിനായുള്ള പണം കൈമാറുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം പൃഥ്വിരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബ്രോ ഡാഡിയുടെ ചിത്രീകരണ തിരക്കുകളിലാണ് മോഹൻലാൽ. പൃഥ്വിരാജും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. മീന, കല്യാണി പ്രിയദർശൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് താരങ്ങൾ.

content highlights : mohanl gives six icu beds to pathanamthitta general hospital pediatric icu