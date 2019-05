ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പരതിയാല്‍ ഒട്ടനവധി സിനിമാപ്രൊഫൈലുകള്‍ കാണാം. നടീനടന്‍മാരുടെയും സംവിധായകരുടെയും കായികതാരങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളുടെയുമെല്ലാം പേരില്‍ ഒന്നിലധികം പ്രൊഫൈലുകള്‍ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്.

തന്റെ പേരിലുള്ളൊരു വ്യാജ അക്കൗണ്ട് കാരണം പുലിവാലു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടി മിയ. മിയ മിയ എന്ന പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും നടിയുടെ പേരില്‍ നിരന്തരം സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. മിയ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാന്‍ പോവുകയാണെന്നും അതിലേക്ക് അഭിനതോക്കളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അതിലധികവും. മിയാ ജോര്‍ജ് ആണ് താനെന്നും പുതുമുഖങ്ങളെ വച്ചാണ് സിനിമയെടുക്കുന്നതെന്നും താത്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ നമ്പര്‍ തരൂവെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍. സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടിയ്ക്ക് സന്ദേശമയയ്ക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് മറുപടിസന്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. വ്യാജന്മാരുടെ ശല്യമേറിയതോടെ ഒരു ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി. ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെ മിയ ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കു വെക്കുകയാണ്. ആ മെസേജുകള്‍ അയയ്ക്കുന്നത് താനല്ലെന്നും താന്‍ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്നും മിയ പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ താനാര്‍ക്കും സന്ദേശങ്ങളയയ്ക്കാറില്ലെന്നും നടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു. വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളും നടി പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കു വെക്കുന്നു.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

മിയ മിയ എന്ന പേരില്‍ ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട്ല്‍ നിന്നും messenger through ആക്ടറെസ്സ് മിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകള്‍ക്ക് മെസ്സേജസ് പോകുന്നതായും ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതായും അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു. Film direct ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നു എന്നാണ് ആള്‍ പറയുന്നത്. പലരോടും നമ്പര്‍ വാങ്ങി കാണാന്‍ ഉള്ള arangements വരെ എത്തി എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞാന്‍ miya എന്ന ഈ വെരിഫൈഡ് പേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മിയ എന്ന പേരില്‍ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഇല്ല. അതിനാല്‍ മറ്റു അക്കൗന്റ്‌സ്ലൂടെ വരുന്ന മെസ്സേജസ്‌നു ഞാന്‍ ഉത്തരവാദി അല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. This msg is to inform u all that i dont chat with people in social media. I dnt even have messenger in my phone. Plz be careful. Dont fall for such fake offers. Thanks to the people who personally contacted me nd informed me abt this.

