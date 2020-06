പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെയും കുരങ്ങന്റെയും കഥയുമായി കേരളത്തിന്റെ മനംകവർന്ന സായി ശ്വേത എന്ന അധ്യാപികയെ അഭിനന്ദിച്ച് സംവിധായകൻ മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ്. അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്ത അനുഭവം പങ്കുവെച്ചാണ് മിഥുന്റെ കുറിപ്പ്. പല ക്ലാസുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകനാകേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് തകർന്ന് പോയതെന്നും മിഥുൻ ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

മിഥുന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം;

അദ്ധ്യാപകൻ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത്.. !! പല പല ക്ലാസ്സുകളിൽ, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ അടക്കം.. !! ഇന്നും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാറുണ്ട്. വലിയ വേദികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു കൂസലില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, തകർന്ന് പോയത് ഒരിക്കൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അവിചാരിതമായി അധ്യാപകനായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ്.. !! ഇന്ന് കൊണ്ട് പോയി നിർത്തിയാലും തകർന്ന് പോകും ..!! കാരണം, Its a whole different ball game.. !! അതുകൊണ്ട് പറയാം ഈ ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് ഉഗ്രൻ ആയിരുന്നു.. നിസ്സംശയം.. !! ????

അധ്യാപനത്തിൽ ഒരുവർഷത്തെ അനുഭവം മാത്രമുള്ള സായിശ്വേത മികച്ച അവതരണത്തിലൂടെയാണ് കുരുന്നുകളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും മനംകവർന്നത്. ഒന്നാം ക്ലാസുകാരില്ലാത്ത വീട്ടുകാർപോലും ക്ലാസ് സശ്രദ്ധം കണ്ടിരുന്നാസ്വദിച്ചു. ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചതോടെ വീടുകളിലെ മുതിർന്നവരും ടി.വി.ക്കു മുമ്പിലെത്തി. കൺമുന്നിൽ ടീച്ചറെന്നപോലെ വീടുകൾക്കകത്തിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു. ടീച്ചറുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളുണ്ടോ എന്ന് പരിപാടി കാണുന്നവർപോലും സംശയിച്ചുപോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അവതരണം.

അതേസമയം സായി ശ്വേത ഉൾപ്പടെയുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ചാനലിലൂടെയും ക്ലാസെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ദുരുപയോ​ഗം ചെയ്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർക്കെതിരേ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കേരള പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

